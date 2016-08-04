مفاجأة..عقارات بريطانيا تواصل الارتفاع رغم مخاوف Brexit

واصلت أسعار العقارات في المدن الكبرى ببريطانيا ارتفاعها الحاد وغير المتوقع رغم التصويت الشهر الماضي على الخروج من الاتحاد الأوروبي، ورغم المخاوف التي تسود أوساط المستثمرين في بريطانيا منذ بداية العام الحالي بسبب التداعيات المتوقعة للخروج من الاتحاد.

وتمثل العقارات في بريطانيا واحدة من أهم القطاعات في البلاد، حيث تتدفق عليها استثمارات خارجية بالمليارات، كما أن هذا القطاع يحظى بأهمية استثنائية بالنسبة للمستثمرين الخليجيين الذين تمثل عقارات بريطانيا وجهة بالغة الأهمية لهم، إذ إنه سوق تقليدي يجذب العشرات وربما المئات من الشركات الخليجية الكبرى.

وأظهرت أحدث التقارير أن أسعار المنازل في المدن البريطانية الرئيسية سجلت ارتفاعاً خلال شهر حزيران/يونيو الماضي بنسبة 10.2% مقارنة بما كانت عليه في نفس الشهر من العام الماضي، أي أن العقارات وأسعار المنازل لم تتأثر سلباً في بريطانيا حتى الآن بالتصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وكان52% من البريطانيين صوتوا على الخروج من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي أجري في الثالث والعشرين من حزيران/ يونيو الماضي، مقابل 48% فقط من الناخبين قالوا "نعم" للبقاء في الاتحاد الأوروبي، وهي النتائج التي جاءت مفاجئة وغير متوقعة بالنسبة لكل المراقبين والمحللين.

وبحسب التقرير الصادر عن شركة (Hometrack) المتخصصة بتحليل السوق العقاري فإن حالة عدم اليقين والفوضى التي تسببت بها نتائج الاستفتاء على البقاء أو الخروج من الاتحاد الأوروبي لم تؤثر سلباً على أسعار العقارات في بريطانيا، بل ظلت نسبة النمو في الأسعار عند نفس مستوى المتوسط السنوي الذي تشهده الأسعار في بريطانيا.

لكن الشركة على الرغم من النتائج التي خلصت لها في تقريرها إلا أنها حذرت من "ركود متوقع في سوق العقارات البريطاني، وهو الركود الذي سيطال المبيعات والأسعار، خلال النصف الثاني من العام الحالي".

وقالت الشركة إن "التباطؤ المتوقع قد يتركز في العاصمة لندن"، وهي المدينة التي يتركز فيها العدد الأكبر من المهاجرين والمستثمرين القادمين من الخارج، وكذا المضاربون في السوق العقاري.

وخلال شهر حزيران/ يونيو الماضي سجلت مدينة بريستول أعلى الارتفاعات في أسعار العقارات، حيث ارتفع متوسط أسعار المنازل فيها بنسبة 14.7%، تليها مدينة لندن التي ارتفعت أسعار منازلها بنسبة 13.7%، فيما كانت أقل الارتفاعات في مدينة بلفاست التي ارتفعت أسعار المنازل فيها بنسبة 2.6% فقط، بينما بلع متوسط الارتفاع في أكبر 20 مدينة ببريطانيا 10.2% عما كانت عليه قبل عام من الان.