"دبي أوبرا" تحتضن تحفة معمارية لأحدث مشاريع "إعمار"

كشفت شركة "إعمار العقارية" النقاب اليوم عن مجموعة حصرية من الشقق السكنية المجاورة لمشروع "دبي أوبرا" في وسط مدينة دبي. وتتيح هذه الشقق لقاطنيها اختبار أسلوب حياة فريد، ضمن واحدة من الوجهات الثقافية الأكثر حيوية في المدينة.

ويتكوّن مشروع "آكت ون" و"آكت تو" الجديد من برجين يبلغ ارتفاع الأول 52 طابقاً والثاني 46 طابقاً، بتصاميم معمارية فريدة تحاكي في واجهتها المشاهد التي تؤلفها نوافير "دبي فاونتن". وتتمتع الوحدات السكنية بإطلالات ساحرة على "برج خليفة" و"بوليفارد محمد بن راشد" الذي أصبح من الوجهات الحيوية المميزة في دبي.

وسيختبر قاطنو المشروع نمط حياة غير مسبوق بفضل قربه من "دبي أوبرا" التي تشكل وجهة متعددة الاستخدامات لاستضافة العروض الأدائية والمسرحية والحفلات الموسيقية وعروض الأوبرا والأفلام والمعارض الفنية وغيرها، بالإضافة إلى قربه من "دبي مول" الذي يعد أكبر وجهة للتسوّق والترفيه في العالم. وستشكل "دبي أوبرا"، المقرر افتتاحها قريباً، نقطة جذب رئيسية لعشاق الفنون والثقافة من مختلف أرجاء العالم، حيث ستوفر لمرتاديها أجندة حافلة بالفعاليات الفنية والثقافية على مدار العام.

وسيتم إطلاق المبيعات الدولية لمشروع "آكت ون" و"آكت تو" خلال فعالية مخصصة لذلك تقام يوم الأربعاء 10 أغسطس ضمن متاجر "هارودز" في لندن، بينما سيتم إطلاق المبيعات في دبي يوم الخميس 11 أغسطس 2016 في مراكز مبيعات إعمار.

ويجسد مشروع "آكت ون" و"آكت تو" روعة العيش في وجهة نابضة بالحيوية، وهو يتألف من 718 وحدة سكنية تضم غرفة نوم واحدة أو اثنتين أو ثلاث، فضلاً عن مجموعة محدودة من شقق "البينتهاوس" في الطابقين الأخيرين. ويرتبط المشروع بمنتزه مخصص يطل على "دبي أوبرا" ويحتضن باقة متنوعة من متاجر التجزئة الراقية والمقاهي الحصرية والمرافق المتكاملة بما في ذلك ناد صحي، ومنتجع سبا، وبرك سباحة مصممة على طراز "إنفينيتي"، بما يثري أساليب الحياة العصرية الراقية المتاحة لسكان المشروع.

وقال أحمد المطروشي، العضو المنتدب لشركة "إعمار العقارية": "يجسد مشروع "آكت ون وآكت تو" وجهة مفضلة لجميع الأشخاص الذين يعشقون خوض التجارب الثقافية والذين بات بإمكانهم اليوم اغتنام عرضنا الفريد للعيش بجوار مركز "دبي أوبرا". كما يحتفي هذا المشروع الرائد بنمط الحياة الثقافي النابض لدبي، وتسهم شققه السكنية بإثراء الطابع المعيشي الفريد للمدينة. ويؤكد إطلاق المشروع عالمياً على قوة الطلب من جانب المستثمرين الذين يتطلعون لاختبار أسلوب الحياة الاستثنائي التي يقدمه المشروع".

ويتميز مشروع "آكت ون/ آكت تو" بتصميم غير مسبوق في دبي، حيث تضم واجهته مسارات تنقل أفقية وعامودية يتيح كل منها الاستمتاع بالمناظر الخلابة لبرج خليفة ونافورة "دبي فاونتن". وأبرز ما يميز المشروع هو المنصة التي تربطه ببرج خليفة والتي تتيح للمارة استكشاف الآفاق المذهلة للبرج عند عبورهم سيراً على الأقدام من تحت المنصة. كما ينطوي المشروع على مجموعة متنوعة من الشرفات والتراسات السطحية الدوارة التي لا توضح مدى التطور الهندسي للمشروع فحسب، وإنما تؤكد أيضاً ما يتمتع به من مناظر لا تضاهى؛ وهو ما يتجلى بشكل أوضح من خلال التراسات التي تتخذ شكل حرف L في شقق البينتهاوس.

ويأتي إطلاق المشروع عقب إقبال المستثمرين الكبير على الشقق السكنية في مشروعي "أوبرا جراند" و"فورتِه" ضمن "منطقة دار الأوبرا"، وهي وجهة ثقافية عصرية تشتمل على العديد من الفنادق الراقية، والشقق السكنية والفندقية الأنيقة، فضلاً عن ساحة عامة لمرافق التجزئة، ومتنزهات مطلة على الواجهة المائية، وحدائق ترفيهية. ويمثل مشروع "دبي أوبرا" مركزاً فنياً متعدد الأغراض يضم 2000 مقعد، وهو يحاكي في روعته دار الأوبرا الشهيرة في مدينة سيدني، ويستمد تصميمه من السفن الشراعية التقليدية.

علاوةً على التصميم الفسيح والإنارة الجيدة لشققه السكنية، ينطوي "آكت ون/ أكت تو" على تجهيزات عالمية المستوى وباقة واسعة من الخدمات بما في ذلك خدمتي الأمن والكونسيرج على مدار الساعة. وتوفر منازله نمط حياة استثنائي لقاطنيه الذين سيعيشون في الوجهة الأشهر ضمن وسط مدينة دبي.