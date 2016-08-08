%15 زيادة الطلب على الأراضي في دبي بالنصف الأول

ارتفع الطلب على الأراضي "الفضاء" في دبي بنسبة 15% خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب خبراء عقاريين، ورؤساء بشركات تطوير عقاري أكدوا حرصهم على شراء المزيد من الأراضي القابلة للتطوير قبل الارتفاع المتوقع في الأسعار.

وأكدوا لصحيفة "الاتحاد" أن شراء الأراضي في الوقت الراهن يمنح الشركات العقارية والمستثمرين العقارين آفاقا جديدة للتوسع واستمرارية الأعمال، مرجعين زيادة الطلب إلى وصول أسعار الأراضي لمستويات جاذبة للاستثمارات. ولفتوا إلى أن مدينة محمد بن راشد و"دبي لاند" ودبي وورلد سنترال "دبي الجنوب" و"الخليج التجاري" و"قرية جميرا" و"الفرجان" و"البرشا" و"واحة دبي للسيلكون" تأتي في صدارة الوجهات التطويرية في الإمارة والتي تشهد زيادة في الطلب على الأراضي السكنية والتجارية "الفضاء".

ووفق بيانات إدارة البحوث والدراسات التابعة لدائرة الأراضي والأملاك بدبي، تجاوز إجمالي تصرفات الأراضي مستوى 84 مليار درهم خلال النصف الأول من خلال 7552 إجراء، وبلغ عدد مبايعات الأراضي وصل إلى 4753 عملية بقيمة زادت على 27 مليار درهم، في حين بلغت قيمة رهون الأراضي 42751 مليار درهم من خلال 2377 تصرفا. وخلال الربع الأول من العام الحالي بلغ إجمالي تصرفات الأراضي خلال الربع الأول من العام الحالي أكثر من 42729 مليار درهم تحققت من 3676 إجراءً.

وقال زياد الشعار، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة داماك العقارية، إن الشركة تبحث بشكل دائم على الأراضي الفضاء لتنفيذ خططتها التطويرية خلال السنوات المقبلة، لافتاً إلى أن أسعار الأراضي بلغت مستويات جيدة، وهو الأمر الذي أسهم في زيادة الطلب عليها في الوقت الراهن.

وأكد الشعار أنه لا يمكن لشركة عقارية أن تتوقف عن شراء الأراضي التطويرية التي تعد ضرورة لنمو واستمرارية الأعمال، حيث إن الوظيفية الرئيسية لشركة التطوير هي البناء والتعمير والبيع.

ولفت إلى أن وجود منافسة بين شركات التطوير على زيادة رصيدها من الأراضي القابلة للتطوير في الوقت الراهن أمر طبيعي، لاسيما مع قلة المعروض من المساحات الكبيرة اللازمة لتطوير الفلل، والمجمعات السكنية، والتي تشهد طلبا متنامياً رغم الهدوء حركة التصحيح التي يمر بها السوق العقارية.

ونوه بأن حكومة دبي بادرت مؤخراً بطرح المزيد من أراضي التملك الحر من خلال القرار رقم 8 لسنة 2016 والخاص بإضافة أراض إلى مناطق تملك غير المواطنين في منطقة مدينة مطار آل مكتوم.

وتوقع الشعار أن تتجه شركات التطوير العقاري خلال المرحلة المقبلة إلى التطوير الرأسي من خلال التركيز على بناء الأبراج السكنية والتجارية والفندقية مقابل تقليص خطط التطويرية للفلل التي تستنفذ الكثير من الأراضي التي تعتبر أحد أهم الموارد الحيوية في الإمارة.