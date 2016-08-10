الصندوق العقاري يستأنف تقديم قروض سكنية للسعوديين قريبا

قال المشرف العام على صندوق التنمية العقارية في السعودية، أيهم اليوسف، إن الصندوق سيستأنف عودة تقديم القروض السكنية للمواطنين على قوائم الانتظار السكنية قريبا.

وأكد اليوسف أن الصندوق يعمل على موضوع أكبر من عودة قروض فقط، بل يشمل هيكلة عمل الصندوق بشكل كامل، وإعادة هيكلة موارد الصندوق المالية.

وكان الصندوق قد توقف العام الجاري عن الإعلان عن المستفيدين المستحقين للقرض بحسب سنوات الانتظار، والتي كانت تصرف ما بين 5 و6 دفعات في الأعوام الماضية.

وأشار اليوسف لصحيفة "الاقتصادية" إلى أن الصندوق يستعد خلال الفترة المقبلة لإنهاء استراتيجيته العامة ومراحل تحوله إلى مؤسسة تمويلية، ثم عرضها أمام المستفيدين عبر وسائل الإعلام، لتشمل هيكلة عمل الصندوق بشكل كامل، وإعادة هيكلة موارد الصندوق المالية. وأشار إلى أن عملية التحول إلى مؤسسة مالية قائمة، مبينا أن الصندوق سيعرض استراتيجيته ومراحلها نحو التحول قريباً.

ويعمل الصندوق عبر استراتيجيته على إيجاد منتجات عديدة وجديدة تخدم ما يقارب 500 ألف مواطن بقوائم الانتظار، ولتخدم الفئة الأكبر ممن يمتلكون أراضي ويستعدون للبناء.