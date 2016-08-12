هبوط حاد لقطاع البناء البريطاني بعد Brexit

أظهرت بيانات رسمية أن إنتاج قطاع البناء البريطاني سجل هبوطا قويا يقارب التوقعات في يونيو، مع عدم وجود دلائل كافية على أن استفتاء البلاد على الخروج من الاتحاد الأوروبي في ذلك الشهر أثر على شركات البناء وقتها.



وذكر مكتب الإحصاءات الوطنية أن إنتاج قطاع البناء هبط 0.9% في يونيو، مقارنة مع مايو، بما يقل بفارق بسيط عن توقعات خبراء اقتصاد في استطلاع أجرته "رويترز" بتراجع نسبته 1%.



غير أنه من المرجح أن ينظر من يحاولون تقييم مدى تأثر الاقتصاد البريطاني بنتيجة الاستفتاء، إلى البيانات على أنها أمر فات وانقضى ولم يعد له أهمية، كونها لا تشمل سوى أيام قليلة بعد الاستفتاء الذي أجري في 23 يونيو.



وقال مكتب الإحصاءات: "في الوقت الحالي ثمة القليل جدا من الدلائل التي تشير إلى أن الاستفتاء كان له أثر على الإنتاج".



وبالنسبة للربع الثاني بالكامل انخفض إنتاج قطاع البناء -الذي يمثل 6% من الاقتصاد- 0.7% بما يزيد عن نسبة 0.4% التي جاءت في البيانات الأولية للنمو الاقتصادي الشهر الماضي.



وأظهرت البيانات أيضاً أن إنتاج القطاع هبط 2.2% على أساس سنوي مقارنة مع 2.7% في توقعات خبراء الاقتصاد في استطلاع "رويترز".