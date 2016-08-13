368 مليون ريال أرباح شركات التطوير العقاري بالسعودية

قفزت الأرباح الصافية لسبع شركات من قطاع التطوير العقاري السعودية التي تنتهي سنتها المالية بنهاية كانون الأول/ديسمبر خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 368 مليون ريال، في مقابل 307 ملايين ريال للربع الثاني من العام 2015، بزيادة نسبتها 20 في المئة، وفي مقابل 174 مليون ريال للربع الأول 2016 بنسبة ارتفاع 111 في المئة، فيما بلغت الأرباح المجمعة لتلك عن النصف الأول من العام الحالي 542 مليون ريال في مقابل 875 مليون ريال للنصف الأول 2015 بنسبة تراجع 38 في المئة بحسب صحيفة الحياة.

وحققت الشركات السبع في القطاع أرباحاً صافية عن الربع الثاني من العام الحالي، بينما سجلت شركة مدينة المعرفة الاقتصادية الخسارة الوحيدة بين تلك الشركات عن النصف الأول، إذ بلغت خسارتها خلال النصف الأول من العام الحالي 7.4 مليون ريال، في مقابل خسارة قدرها 7.9 مليون ريال للنصف الأول 2015 بنسبة تراجع في الخسارة سبعة في المئة، فيما بلغت أرباح الشركة عن الربع الثاني من العام الحالي 228 ألف ريال، وفي مقابل خسارة قدرها 3.1 مليون ريال للربع الثاني 2015 ، وفي مقابل خسارة 7.6 مليون ريال للربع الأول 2016، أعادتها الشركة إلى ارتفاع الإيرادات نتيجة بيع أرض وزيادة الأرباح من المرابحة مع مصارف محلية.

أما أبرز الشركات الرابحة، فجاءت شركة الرياض للتعمير في الصدارة بأرباح صافية شكلت 34 في المئة من أرباح القطاع للنصف الأول، تعادل 187 مليون ريال، في مقابل 142 مليون ريال للنصف الأول 2015 بنسبة زيادة 32 في المئة، أعادتها الشركة لمشاركتها في الصندوق العقاري بكامل حصتها في الأرض الواقعة في شمال شرقي مدينة الرياض مع شركة الإنماء للاستثمار.

وبلغت أرباح الرياض للتعمير عن الربع الثاني من العام الحالي 133 مليون ريال في مقابل 71 مليون ريال بزيادة نسبتها 88 في المئة، وفي مقابل 54.1 مليون ريال للربع الأول بنسبة زيادة 145 في المئة، عزتها الشركة لمشاركتها في الصندوق العقاري بكامل حصتها في الأرض الواقعة في شمال شرقي مدينة الرياض مع شركة الإنماء للاستثمار.