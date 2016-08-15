ارتفاع مبيعات إعمار من الـ"الفلل" 36% في الربع الثاني

كشفت البيانات التفصيلية لشركة إعمار العقارية عن ارتفاع إيرادات مبيعات الفلل بنسبة 36%، في الربع الثاني من العام الحالي إلى 1.15 مليار درهم.

كما ارتفعت إيرادات مبيعات الشقق السكنية بـ37%، لتتجاوز المليار درهم.

وفي المقابل تراجعت إيرادات قطاع الضيافة بحوالي 20%، إلى 315 مليون درهم، كما تراجعت مبيعات الوحدات التجارية والأراضي بنسبة 70%، إلى 150 مليون درهم بنهاية الربع الثاني.

يذكر أن الأرباح الفصلية لإعمار بلغت 1270 مليار درهم، بارتفاع نسبته 8%، مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، لتفوق بذلك التوقعات البالغة 1.084 مليار درهم.