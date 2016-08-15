تراجع عقود الإنشاءات 27% بالسعودية للربع الثاني

هبطت القيمة الإجمالية لعقود الإنشاءات التي جرت ترسيتها بالربع الثاني من 2016 في السعودية بمعدل 27% مقارنة مع الربع الأول من العام بحسب مؤشـر البنـك الأهـلي التجـاري لعقـود الإنشـاء.

وأفاد تقرير للبنك بأن قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني من عام 2016، والتي بلغت 20.3 مليار ريال، قد جاءت معاكسة للتوجه الذي شهدناه عبر السنوات الماضية المنتهية بعام 2015، مسجلة أدنى قيمة ربع سنوية للعقود التي تتم ترسيتها خلال هذه الفترة.

ويُعزى الانخفاض أساساً للتراجع في ترسية عقود المشاريع الضخمة، نتيجة لإعادة الهيكلة المالية من قبل الحكومة، بيد أنه هناك زيادة كبيرة في ترسية عقود المشاريع الأصغر التي تركز على تعزيز البنى التحتية للمملكة.

وبعد أن بلغت قيمة العقود التي تمت ترسيتها 9.3 مليار ريال في شهر إبريل، هبطت إلى 3.1 مليار ريال في شهر مايو، مسجلة واحدة من أدنى قراءات قيمة العقود التي تمت ترسيتها منذ شهر إبريل من عام 2010.

وكانت أكثر القطاعات مساهمة في قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني من عام 2016 قطاع النفط والغاز الذي حاز على حوالي 32% من القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها بقيمة 6.5 مليار ريال، يليه قطاع البتروكيماويات بحصة 5.6 مليار ريال (28 %)؛ ثم قطاع العقار السكني بحصة 2.9 مليار ريال (15%).

وشهد قطاع الكهرباء ارتفاعاً في قيمة العقود التي تمت ترسيتها مقارنة بالربع السابق من العام الحالي مسجلة 2.4 مليار ريال (12%). وشكلت القطاعات الأخرى 13% من القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها.