أسعار المساكن في بعص المدن الصينية تقفز 40%

أظهر مسح رسمي، أن متوسط أسعار المساكن الجديدة في أكبر 70 مدينة في الصين ارتفع بنسبة 7.9% على أساس سنوي في يوليو الماضي. وكانت الأسعار سجلت زيادة سنوية بلغت 7.3% في يونيو الماضي.

وشهدت أسعار المساكن في مدينتي شنتشن وشيامن أكبر قفزة مع صعودها 40.9 % و39.2 % على الترتيب.

وظلت السوق العقارية المزدهرة محركاً رئيساً للنمو الاقتصادي في الصين في النصف الأول من العام مع استمرار تضرر التجارة والاستثمار من طلب ضعيف في الداخل والخارج.

لكن القلق يتزايد بأن الانتعاش العقاري قد يصل إلى نهاية مع تشديد الحكومات المحلية القيود على مشتريات المساكن لتهدئة زيادات حادة في الأسعار تثير مخاوف من فقاعات للأصول.