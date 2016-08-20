14 % تراجع مبيعات الإسمنت في السعودية للربع الثاني

أظهر تقرير صدر عن "الراجحي المالية" انخفاض مبيعات الإسمنت في السعودية للربع الثاني من العام الحالي مقارنة مع الربع الأول بنسبة 14% لتصبح كمية المبيعات 14.4 مليون طن، مقارنة بـ 16.8 مليون طن.

وتراجعت المبيعات، بما نسبته 10% مقارنة بالفترة نفسها في العام الماضي التي بلغت آنذاك 16 مليون طن بحسب صحيفة عكاظ.

وفي ما يخص المبيعات خلال شهر يوليو الماضي، ذكر التقرير أن المبيعات انخفضت 10% لتصل إلى مستوى 3.1 مليون طن مقارنة بمبيعات يونيو التي كانت 3.4 مليون طن.

وانخفضت المبيعات في أول 7 أشهر من العام الحالي إلى 34.3 مليون طن بنسبة 4% للفترة المماثلة من العام السابق التي بلغت 35.7 مليون طن.

وفي ما يخص مخزون الإسمنت ذكر التقرير أن المخزون بلغ 24 مليون طن من الكلينكر في يوليو 2016، ما يمثل 40% من المبيعات خلال الـ 12 شهرا الماضية، التي بلغت 59.7 مليون طن.

وأرجع التقرير انخفاض المبيعات إلى عوامل عدة أهمها: الضغوطات المستمرة نظرا إلى انخفاض الإنفاق الحكومي بسبب تدني أسعار النفط، التي نتج منها انخفاض الاستثمارات في البنية التحتية.