الإسكان السعودية: نعمل على تقليص مدة انتظار القروض

قال ماجد الحقيل وزير الإسكان، إن الوزارة تعمل حاليا على إيجاد حل لتأخر قوائم انتظار صندوق التنمية العقارية، مبيناً أن هناك خطة مرفوعة إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بانتظار اعتمادها، وقد تمت الموافقة المبدئية عليها بحسب صحيفة الاقتصادية.

وعزى الوزير الحقيل تأخر صرف قروض صندوق التنمية العقارية، وعدم حصول المواطنين على قروضهم المخصصة لهم في الوقت المحدد، إلى عدم التزام المستفيدين بسداد المستحقات ما يسهم في حرمان من هم على قائمة الانتظار، إضافة إلى إعادة تحسين بيئة الصرف الحالية.

وأضاف على هامش توقيع مذكرة تفاهم مع عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة، أن آلية استحقاق القروض التي صدرت أخيرا، لا تعني أنها نهائية، لكنها عرضة للمراجعة في كل فترة بهدف دعم المواطن، مبينا "أنه في حال كان النظام لا يسمح بذلك سنعمل على تغييره لدعم المواطن".

وأشار الحقيل إلى أن الصندوق قام بصرف نحو 28 ألف قرض منذ بداية العام، مؤكداً أن الصندوق سيستمر في صرف القروض لكل المستحقين ممن صدرت أرقامهم.

وفيما يتعلق باتفاقية وزارة الإسكان مع الشركات الكورية لبناء 100 ألف وحدة سكنية في الرياض، قال الحقيل إن الشركات الكورية متحمسة جدا لهذا المشروع، إذ قامت بتقديم عرض أولي في هذا الصدد وهناك بعض الملاحظات ستعرض على الوزارة قريبا، مؤكداً أن ما يهم الوزارة هو توفير منتج سكني يتوافق مع متطلبات المواطنين بتكلفة مناسبة.

إلى ذلك، أبرم وزير الإسكان مع وزير البيئة والمياه والزراعة، مذكرة تفاهم تقضي بتسريع تقديم خدمات المياه والصرف الصحي للمخططات السكنية التابعة لمركز خدمات المطوّرين "إتمام" خلال فترة أقصاها 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب بشكل متكامل ومستوفٍ لجميع الشروط والمتطلبات.

وأوضح الحقيل، أن هذه المذكّرة تأتي امتدادا للشراكات السابقة التي تمّت مع عدد من الجهات ذات العلاقة، لافتا إلى أنها تهدف إلى تعزيز أداء الوزارة وتسهيل مهامها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية التي تنطلق من مرتكزين هما دعم العرض وتمكين الطلب، وذلك بما يسهم في توفير السكن الملائم لجميع المواطنين بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب، تماشيا مع برنامج التحوّل الوطني 2020 و"الرؤية السعودية 2030" التي تؤكد على رفع نسبة تملّك المواطنين للسكن.