مبيعات المنازل بأميركا قرب أعلى مستوى في 9 سنوات

ارتفعت مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في يوليو، لتصل إلى أعلى مستوى لها في نحو تسع سنوات، مع زيادة الطلب بشكل عام، ما يحسن توقعات سوق الإسكان.

وقالت وزارة التجارة الأميركية، أمس الثلاثاء، إن "مبيعات المنازل الجديدة زادت 12.4% إلى وتيرة سنوية معدلة في ضوء العوامل الموسمية، وبلغت 654 ألف وحدة الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى لها منذ أكتوبر 2007".

وتقرر تعديل وتيرة المبيعات في يونيو بالخفض إلى 582 ألف وحدة من 592 ألفا في التقديرات السابقة.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا هبوط مبيعات المنازل الجديدة التي تشكل نحو 9.6% من إجمالي مبيعات المنازل في البلاد، إلى 580 ألف وحدة الشهر الماضي.