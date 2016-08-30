توقعات بطرح "إعمار" مناقصة إنشاء برج خور دبي في أكتوبر

قالت مصادر مطلعة إن عمليات تشييد مشروع برج خور دبي ستنطلق على مرحلتين بداية العام المقبل 2017 بعدما تعاقدت شركة إعمار العقارية مطور المشروع مع "أوريكون المعمارية"، وفقاً لما ورد في صحيفة "البيان".

وأوضحت المصادر أن إعمار العقارية ما إن حصلت على النتائج الناجحة لاختبارات أجرتها الشهر الماضي للتأكد من متانة هيكل "برج الخور" العملاق أمام الزلازل، حتى دعت كبرى شركات المقاولات العالمية المعروفة في مجال بناء ناطحات السحاب إلى جلسات تستهدف الوصول إلى أعلى معايير التميز والأمان وأحدث أساليب البناء والتشييد.

وأشارت المصادر إلى أن عمليات صب الأساسات ستكتمل العام الجاري، ما يفتح الباب أمام أعمال الخرسانة، ومن ثم تشييد الهيكل الحديدي في الجزء العلوي من البرج.

ومن جهة أخرى، قالت "مجلة ميد" إنه من المتوقع أن تطرح شركة إعمار العقارية مناقصة إنشاء برج الخور في أكتوبر المقبل، لافتةً إلى أن فترة المناقصة سوف تستغرق 6 أشهر، على أن يتم منح العقد في أواخر ديسمبر المقبل.