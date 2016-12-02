السعودية.. شطب 55 ألف مكتب عقاري وهمي

قالت اللجنة العقارية بغرفة جدة٬ إن انسحاب عدد من المكاتب العقارية وإغلاق أخرى يعود إلى عدم التزام هذه المكاتب بالاشتراطات والأنظمة٬ ومزاولة دخلاء المهنة العمل بشكل عشوائي.

ونقلت "الشرق الأوسط" عن خالد الغامدي٬ رئيس اللجنة العقارية بغرفة جدة، قوله إنه تم أخيراً شطب نحو 55 ألف مكتب عقاري من إجمالي 85 ألف مكتب يمارس النشاط العقاري في مختلف مناطق المملكة، بحسب الهيئة العامة للإحصاء بالسعودية.

ونوه الغامدي بالحركة التصحيحية التي يشهدها القطاع العقاري في السعودية، من خلال الإبقاء على المزاولين المؤهلين والنظاميين.

من جهته٬ أشار فهد السلمي٬ عضو مجلس إدارة غرفة جدة٬ إلى ضرورة تنظيم عمل المكاتب والشركات العقارية٬ ومحاربة ظاهرة التحايل والتدليس في

العرض والطلب في السوق العقارية.