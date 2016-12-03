كشفت مصادر مطلعة عن قرب إبرام اتفاقية خلال الفترة المقبلة بين 3 وزارات حكومية "التجارة والاستثمار" و"العمل والشؤون التنمية الاجتماعية" و"الإسكان" لإنشاء 100 ألف وحدة سكنية لمستفيدي الضمان الاجتماعي الأكثر حاجة في مختلف مناطق المملكة.

يأتي ذلك في ظل التطورات المتسارعة من قبل وزارة الإسكان لتيسير سبل تملك المواطنين لمساكنهم، خصوصاً لذوي الدخول المنخفضة الذين لا يستطيعون تملك المساكن، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وعلى صعيد ذي صلة، يشهد منتدى تطوير القطاع غير الربحي، الذي يبدأ أعماله في الرياض اليوم ويستمر 4 أيام، تحت عنوان "نحو رؤية 2030: القطاع غير الربحي.. الأدوار والممكنات"، حضور ومشاركة عدد من الوزراء، و14 متحدثاً دولياً.

ويشارك في المنتدى الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة، والدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار، وماجد الحقيل وزير الإسكان، والدكتور أحمد العيسى وزير التعليم، إضافة إلى مشاركة محمد العجاجي رئيس هيئة الخبراء في مجلس الوزراء، وستتطرق الجلسة الحوارية بحضور أكثر من 900 مشارك، إلى كيفية التكامل بين القطاعات الحكومية لتمكين القطاع غير الربحي، وتسليط الضوء على البيئة التنظيمية والقانونية لتمكين القطاع غير الربحي.

ومن المنتظر إبرام عدة اتفاقيات شراكة استراتيجية بين وزارات العمل والتنمية الاجتماعية والتجارة والاستثمار والإسكان لإنشاء برنامج "إسكان" مستفيدي الضمان الاجتماعي، واتفاقية شراكة استراتيجية بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" وبنك التنمية الاجتماعية، ومؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية، لإنشاء صندوق تمكين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، تهدف إلى تحويل الجمعيات الأهلية من الرعوية إلى التنموية، وتمكينها لإدارة محافظ إقراضية متناهية الصغر، تستفيد منها الفئات الأكثر حاجة في مناطق المملكة، فضلا عن إبرام اتفاقية الاستدامة المالية، وهي للمساهمة في الاستدامة المالية للجمعيات الأهلية من خلال قروض ومنح تسهم في أن يكون لديها استثمارات وأوقاف.