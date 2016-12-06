"إعمار" تطلق "ريم السكني" في مجمعات المرابع العربية

أطلقت إعمار العقارية مجمع ريم السكني، في إطار المرحلة الثانية من مجمعات المرابع العربية الشهير على شارع القدرة في دبي، وبذلك يكون عدد المجمعات التي أطلقتها الشركة 9 مجمعات سكنية، يتوقع لها أن تستقطب شريحة واسعة من المستثمرين.

وتبدأ الأسعار من 2.5 مليون درهم، بينما يبلغ متوسط أسعار البيع في المشروع ما بين 1000 و1150 درهماً للقدم المربعة، وهو سعر تنافسي في السوق العقاري في الوقت الراهن، مقارنة بباقي المشروعات السكنية المثيلة، بحسب ما ورد في صحيفة "البيان".

وباشرت إعمار العقارية أعمال تشييد المشروع الذي يضم 216 منزلاً سكنياً فئة "تاون هاوس" بداية العام الجاري 2016 على أن يسلم للملاك والمستثمرين في ديسمبر 2019.

وتتنوع المساحات في منازل مجمع ريم بين 2202 و2193 قدماً مربعة للمنازل المكونة من 3 غرف نوم و2650 قدماً مربعة للمنازل المكونة من 4 غرف نوم.

ويتوقع أن يكون جدول السداد مرناً بسداد 10% عند حجز الوحدة العقارية و10% في منتصف 2017 ثم 10% نهاية 2017 تليها 10% في أبريل 2018 عند اكتمال 25% من أعمال البناء و10% في أكتوبر 2018 عند اكتمال 40% من عمليات البناء ثم 10% في أبريل 2019 عند بلوغ نسب الإنجاز 60% ثم الدفعة الأخيرة 40% في ديسمبر 2019 عند استلام العقار.