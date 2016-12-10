دبي للاستثمار تقترب من اقتراض 1.1 مليار درهم

قالت الرئيس التنفيذي لشركة دبي للاستثمار خالد بن كلبان، إن الشركة تعتزم اقتراض 1.1 مليار درهم، تعادل نحو 300 مليون دولار، نهاية الشهر الحالي.

واضاف بن كلبان بتصريحات للصحافيين اليوم، أن الشركة ستستخدم دفعات من القرض لتمويل بناء مشروع سكني في منطقة مردف بدبي.

واوضح ان القرض سيجري تسلمه على دفعات، في حين سيستفيد المشروع الجديد في مردف من تمويلات البيع على الخارطة.

وتحدث عن خطط لادراج 30% من شركة "إيميكول" وهي استثمار مشترك بين دبي للاستثمار والاتحاد العقارية.

وتخطط شركة دبي للاستثمار أيضا لبناء وتشغيل المجمعات التجارية في المملكة العربية السعودية والمغرب وأنغولا.

وتحدث بن كلبان للصحافيين عن مشروع مشترك لبناء مجمع تجاري بقيمة 600 مليون درهم في الرياض، ومن المتوقع أن تبدأ العمليات فيه على الأرض الشهر المقبل.

ومن المخطط إنشاء مشروع مماثل في العاصمة الأنغولية وطنجة في المغرب. وقال بن كلبان إن دبي للاستثمار تعتزم الاستثمار في مشروع أنغولا في حين ستنظر إلى مشروع مشترك في المغرب.

ويتوقع أن تكون المشاريع الثلاثة مشابهة لمجمع الأعمال الذي تمتلكه وتديره الشركة في دبي على مساحة 23 كيلو مترا مربعة.