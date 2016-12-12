ملاك بأبوظبي يطرحون وحدات للإيجار "بدون زيادة سنوية"

لجأ ملاك عقارات في أبوظبي للإعلان عن طرح وحداتهم للإيجار "من دون زيادة سنوية"، بهدف استقطاب المستأجرين، وطمأنتهم بعدم زيادة الأسعار عند تجديد العقود السنوية.

وقال متعاملون في السوق العقاري بأبوظبي إن ظهور مؤشرات على تراجع الإيجارات، دفع بعض الملاك لتقديم الوعود للمستأجرين بعدم زيادة الإيجارات عند تجديد العقود، ما يعني استقرار الأسعار لمدة عامين، موضحين أن بعض الملاك يكتفون بالوعود، فيما يضطر آخرون لإضافتها للعقود بناء على طلب المستأجر، بحسب ما ورد في صحيفة "الاتحاد".

وأوضح هؤلاء أن هذا التوجه يظهر بشكل أكبر في العقود التجارية، لاسيما أن كثيراً من مستأجري المكاتب والمحال التجارية يتجهون لتأجير المساحات المكتبية لأكثر من عام، بينما يفضل من يرغب في توقيع العقود لمدة عام واحد تجنب مخاطر زيادة الإيجارات، في حالة رغبته في تجديد العقد.

بيد أن خبراء وقانونيين أكدوا أن توجه المؤجر للإعلان عن عدم زيادة الإيجار عند التجديد مجرد حيلة لجذب العملاء، موضحين أن المالك غير ملزم بالالتزام بعدم زيادة الإيجارات حتى في حالة إضافة ذلك إلى العقود، لاسيما أن قرار المجلس التنفيذي الصادر في نوفمبر 2013، تضمن إلغاء تمديد عقود الإيجار، وليس فقط إلغاء نسبة الزيادة السنوية 5%، ليصبح تقدير القيمة الإيجارية وفق إرادة المتعاقدين وتحكمه قواعد العرض والطلب السارية في السوق العقاري.

وبناء على ذلك، فإنه يحق للمالك عدم تجديد العقد من الأساس بعد انتهاء مدته السنوية، ومن ثم تصبح إضافة بند "عدم الزيادة السنوية عند التجديد"، غير ذات قيمة، ويصبح أمام المستأجر إما الإخلاء أو التجديد وفق اشتراطات المالك.

وواصلت إيجارات العقارات السكنية في أبوظبي التراجع، حيث انخفض متوسط الإيجارات بواقع 2% خلال الربع الثالث من عام 2016، بحسب تقرير صادر عن مجموعة "سي بي آر إي" المتخصصة في الاستشارات العقارية مؤخراً.

ووفقاً لتقرير صادر عن شركة "تشيترتنس" الشرق الأوسط، المتخصصة في مجال الخدمات العقارية، تأثرت أسعار إيجار الشقق والفلل السكنية في مدينة أبوظبي بشكل مباشر بسبب التحديات الاقتصادية الحالية لتشهد انخفاضاً بنسبة تصل إلى 3% خلال الربع الثالث من العام الحالي.