دبي تعتزم جمع 7 مليارات دولار لبناء موقع إكسبو 2020

كشفت مصادر أن حكومة دبي تعمل مع بنك HSBC لتمويل موقع معرض إكسبو 2020 الذي تبلغ تكلفته 7 مليارات دولار، والذي من المتوقع أن يجتذب نحو 25 مليون زائر.

من جهة أخرى، كشفت مصادر أن البنوك تسعى إلى تسعير أعلى لقرض آخر تجمعه الحكومة لتمويل مشروع توسعة المطار، تحضيرا للأكسبو، حيث تطالب البنوك بأن يتراوح التسعير بين 200 و220 نقطة أساس فوق المعدّل المعياري، مقارنة مع تسعير مقترح عند 180 نقطة أساس.

يذكر أن القرض يتضمن شريحتين: الأولى تمويل تقليدي بقيمة ملياري دولار، والشريحة الثانية تمويل إسلامي بقيمة مليار دولار، ويستهدف تمويل مشروع تطوير Dubai World Central الذي يضم مطار المكتوم الدولي والمرافق التابعة له.