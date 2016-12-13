"أراضي دبي" تسجل 409 آلاف عقد إيجار 2016

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن اتخاذها كافة الإجراءات الممكنة التي تضمن سهولة إجراءات تسجيل عقود الإيجار في إمارة دبي، بما يساعد على راحة متعامليها.

وفي الإطار ذاته، أكدت الدائرة أنها حرصت على التنسيق مع الدوائر الحكومية الأخرى من أجل تحقيق التكامل في الخدمات الحكومية، بما يتماشى مع توجهات حكومة دبي نحو التحول إلى الخدمات الذكية.

نظام إيجاري

وقال نائب المدير التنفيذي لقطاع شؤون الإيجارات في دائرة الأراضي والأملاك في دبي محمد أحمد يحيى، إن أراضي دبي سجلت في نظام إيجاري خلال عام 2016 ما يقارب 409,088 عقد إيجار فعال، وفي عام 2015 تم تسجيل 388,268 عقد إيجار فعال، حيث يبلغ معدل التسجيل اليومي لعقود الإيجار حوالي ألفي عقد، وفقا لما ورد في صحيفة "البيان".

وذلك من خلال قنوات التسجيل التي طورتها، ومنها منح شركات تأجير وإدارة العقارات المرخصة في إمارة دبي صلاحية تسجيل عقود الإيجارات للعقارات التي تدار من قبل هذه الشركات، وبالتالي يحصل المستأجر على عقد الإيجار المسجل مباشرة من الشركة عند توقيع العقد.

ووصل عدد هذه الشركات إلى 1292 شركة، وتتم مخالفة الشركات غير الملتزمة بتسجيل العقود. وبفضل هذه الخطوات السبّاقة، فقد بات بمقدور المتعاملين إنجاز الكثير من معاملاتهم لدى هذه الدوائر بمجرد تسجيل عقد الإيجار من خلال نظام "إيجاري".

طلب متزايد على تسجيل عقود الإيجار

وهناك تزايد كبير في طلب صلاحية تسجيل عقود الإيجار من قبل الملاك أو ممثليهم، وتم حتى الآن استقبال أكثر من 809 طلبات. أما بالنسبة إلى العقارات التي لا تدار بوساطة الشركات العقارية، يمكن للمستأجرين تسجيل عقودهم لدى أمناء الخدمات العقارية المعتمدين من الدائرة.

وتستحوذ العقود المسجلة من خلال الشركات العقارية على النسبة الأكبر، حيث بلغت 75% من إجمالي التسجيل، مقابل 25% للعقود المسجلة عبر القنوات الأخرى.

ويعدّ تطبيق "إيجاري الذكي" الذي أطلقته أراضي دبي مؤخرًا إحدى قنوات تسجيل عقود الإيجار، ويسهم في تسهيل إجراءات التسجل وتقديم خدمات أخرى.

ويمكن للمستخدم المعتمد تسجيل عقود الإيجار في أي وقت ومن أي مكان، ويستطيع الاطلاع على جميع بياناته وحالة عقود الإيجار وحالة العقارات التي تندرج ضمن صلاحيته، إضافة إلى متابعة مؤشرات الإيجار وتقارير الصيانة وغيرها. ويتم حاليًا تطوير التطبيق على مراحل للتحويل الذكي لباقي الخدمات.