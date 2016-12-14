5 % سقف زيادة الإيجارات العقارية سنويا في أبوظبي

أعادت إمارة أبوظبي فرض سقف قدره 5 بالمئة للزيادات السنوية في الإيجارات العقارية في مسعى لحماية المستأجرين من ارتفاعات غير مبررة بعد إلغاء سقف الزيادة قبل ثلاثة أعوام.

وبعد استقرار نسبي على مدى 18 شهرا، أظهرت الأسعار العقارية علامات على التراجع في الأشهر الثلاثة حتى الثلاثين من يونيو/حزيران مع تباطؤ اقتصاد الإمارة بفعل انخفاض أسعار النفط.

وقال مسؤول ببلدية أبوظبي طلب عدم نشر اسمه لرويترز "الإيجارات تنخفض، ولهذا فإنه لكي تكون عادلة للجميع أصبح يوجد الآن سقف قدره 5%. هذه الطريقة ستحمي المستأجرين من بعض الملاك العقاريين الذين يحاولون رفع الإيجارات بشكل تحكمي على عكس اتجاه السوق.