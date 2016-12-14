تطبيق رسوم الأراضي على مكة والمدينة منتصف الشهر المقبل

قال المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء بوزارة الإسكان في السعودية المهندس محمد المديهيم، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن تقييم أسعار الأراضي البيضاء سيأخذ بعين الاعتبار موقع هذه الأراضي واستخداماتها.

وأضاف المديهيم أنه من الصعب التعرف على قيمة الرسوم المرجو تحصيلها من الأراضي البيضاء التي تم تسجيلها ضمن المرحلة الأولى لعدة أسباب من بينها، عدم معرفة المساحات الدقيقة الخاضعة للرسوم، كما لا يمكن الجزم بتقييم واحد للأراضي، كما أنه بمجرد إصدار الفواتير سيكون التقييم واضح، مضيفا أن الغرامة المالية تصل إلى 5%، من قيمة الأراضي كحد أقصى.

ولفت إلى أن المرحلة القادمة سيتم الإعلان عن تطبيق رسوم الأراضي البيضاء في المدينة المنورة ومكة، والتي ستبدأ في منتصف الشهر القادم.

وقال المديهيم، إن الأراضي البيضاء التابعة للجهات الحكومية معفاة من الرسوم إلا إذا انتقلت ملكيتها لشركات تابعة لتلك الجهات، وكذلك الصناديق الحكومية.

وأضاف المديهيم أنه لا يحق لها استثناء أية أراض من التسجيل في برنامج رسوم الأراضي البيضاء، كون اللائحة واضحة.

وأكد أنه لا يحق للوزارة التشهير بالأشخاص الذين لم يسجلوا في البرنامج، والاكتفاء بفرض الغرامة عليهم، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

وذكر المديهيم أن الوزارة لديها 3 برامج للشراكة مع أصحاب الأراضي البيضاء بهدف تطويرها، وتحويلها إلى مساكن، لافتا إلى أنه لا توجد نسبة بين الأراضي البيضاء المطورة وغير المطورة حتى الآن.

وأكد أنه توجد لجنة لتحديد الغرامات تصل إلى 2.5% من قيمة الأرض، إضافة إلى قيمة الرسوم، وسيكون هناك تفاوت في الغرامات، خصوصا للذين يتقدمون بتسجيل أراضيهم، مشيراً إلى أن تحصيل الرسوم يبدأ في الربع الأول من العام القادم. وقال "يحق لصاحب الأرض البيضاء الاعتراض على القرار الصادر في حقه إلكترونياً، وسيتم الرد عليه خلال 60 يوماً".

وكشف تسجيل جهتي أوقاف لأفراد في برنامج رسوم الأراضي البيضاء، فيما تعفى الأوقاف الحكومية من الرسوم، مشدداً على أن معايير رسوم الأراضي محددة، وكذلك الغرامات، وستوضع من قبل لجنة المخالفات، التي ستكون مستقلة تماماً.

واستقبلت أكثر من الفين ومئتي طلب للتسجيل خلال المرحلة الأولى اكتمل 58%، منها، وبمساحة إجمالية بلغت 635 مليون متر مربع.