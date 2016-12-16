تشييد المنازل الجديدة يتراجع في أميركا

تراجع تشييد المنازل بالولايات المتحدة أكثر من المتوقع في نوفمبر، لينزل عن أعلى مستوياته في تسع سنوات مع تراجع نشاط البناء على نطاق واسع.

وقالت وزارة التجارة الأميركية اليوم الجمعة، إن عدد مشاريع الإسكان الجديدة التي بدأ تنفيذها تراجع 18.7% إلى وتيرة سنوية معدلة في ضوء العوامل الموسمية بلغت 1.09 مليون وحدة. وعدلت الوزارة قراءة أكتوبر، بالزيادة إلى 1.34 مليون وحدة وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2007.

وتوقع اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم أن يتراجع معدل بدء تشييد المنازل الجديدة إلى 1.23 مليون وحدة في نوفمبر، من 1.32 مليون في القراءة السابقة لشهر أكتوبر. وتتسم بيانات بدء تشييد المنازل بالتذبذب الشديد من شهر لآخر.