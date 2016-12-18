خبراء: قيمة رسوم الأراضي قد تصل لـ3 مليارات ريال سنوياً

توقع خبراء عقاريون أن تصل قيمة الرسوم التي سيتم تحصيلها على الأراضي البيضاء في السعودية إلى ثلاثة مليارات ريال سنوياً. كما توقعوا ألا يتم فرض رسوم على كل مساحة الأراضي التي أعلنت عنها وزارة الإسكان أخيراً.

ونقلت صحيفة "الحياة" عن خبراء أن بعض مساحات الأراضي التي تم الإعلان عنها في المرحلة الأولى في الرياض وجدة والدمام، والبالغة 635 مليون متر مربع، عليها قضايا بحاجة إلى الانتهاء منها، ومنها أراضي لا تشملها الرسوم لأسباب أخرى.

وكان المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء بوزارة الإسكان في السعودية، المهندس محمد المديهيم، قد قال في مقابلة مع قناة "العربية"، إن تقييم أسعار الأراضي البيضاء سيأخذ بعين الاعتبار موقع هذه الأراضي واستخداماتها.

وأضاف المديهيم أنه من الصعب التعرف على قيمة الرسوم المرجو تحصيلها من الأراضي البيضاء التي تم تسجيلها ضمن المرحلة الأولى، لعدة أسباب من بينها عدم معرفة المساحات الدقيقة الخاضعة للرسوم، فيما لا يمكن الجزم بتقييم واحد للأراضي، كما أنه بمجرد إصدار الفواتير سيكون التقييم واضح، مشيراً إلى أن الغرامة المالية تصل إلى 5%، من قيمة الأراضي كحد أقصى.

ولفت إلى أنه في المرحلة القادمة سيتم الإعلان عن تطبيق رسوم الأراضي البيضاء في المدينة المنورة ومكة، والتي ستبدأ في منتصف الشهر القادم.

وقال المديهيم، إن الأراضي البيضاء التابعة للجهات الحكومية معفاة من الرسوم، إلا إذا انتقلت ملكيتها لشركات تابعة لتلك الجهات، وكذلك الصناديق الحكومية.