سعوديون يشكون "غش المباني".. ووزارة التجارة ترد

شكا مواطنون بمناطق مختلفة في السعودية من غش الشركات في بناء وتجهيز المباني السكنية، وغياب الرقابة من قِبل الجهات المعنية.

وفي ردها؛ قالت وزارة التجارة إنه لا علاقة لها بجودة المباني، مؤكدةً أن دورها يقتصر على تطبيق الأنظمة.

وقال الدكتور نبيل عباس، الممثل السعودي بالاتحاد الدولي للاستشاريين الهندسيين، إن تطبيق عقد فيديك هوا الحل للقضاء على هذه الظاهرة .

وكان عددٌ من المواطنين قد اشتكوا بأن غش المباني لم يعد يقتصر على التشطيبات، بل وصل للأساسات الخراسانية، مطالبين بعقوبات رادعة على المقاولين الذين يستخدمون مواد بناء مغشوشة في تشييد المباني، فيما أوضح وكيل وزارة التجارة لحماية المستهلك فهد الهذيلي، أن دور الوزارة يقتصر على تطبيق الأنظمة في حال الإخلال باتفاق بين طرفين على منتجات محددة.

من جهته، قال الدكتور المهندس، نبيل عباس، إن تطبيق عقد فيديك السعودي من شأنه أن يقضى نهائيا على أي فساد أو تعثر، مشيراً في حديثه لـ"العربية.نت" إلى أن العقد يعمل على تحقيق عنصر الجانب الفني عبر تحليله ودراسته للتأكد من مطابقته للمواصفات قبل البدء في المشروع، والجانب المالي عبر تقديم خطة مالية للحد الأقصى للنفقات المتوقعة، فضلاً عن وجود بنود في العقد تغلق الباب أمام أي مساع للفساد الإداري والمالي.

وأوضح عباس، أن فيديك السعودي لديه القدرة على القضاء على جميع الظواهر السالبة، مثل استخدام الأراضي غير الصالحة، واستخدام مواد البناء المغشوشة، والتلاعب والاختلاس وسوء الاستغلال، وهي الأمور التي تتسبب في رفع قيمة تكاليف المشاريع، فضلاً عن إنتاجها مشاريع مغشوشة بمجرد استلامها، تتطلب صيانتها، وهو الأمر الذي تسبب في صرف المزيد من الأموال لمعالجة القصور.

وكانت وزارة المالية قد اعتمدت عقد إنشاءات جديد لتنفيذ المشروعات، وهو ما عرف في الوسط الهندسي بعقد فيديك السعودي بسبب استرشاده ببنود عقد فيدك العالمي، حيث كان من المقرر تطبيقه مطلع 2016 استناداً على توجيه هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، لكنه لم يطبق حتى الآن، فيما دعا الدكتور نبيل عباس الإسراع إلى تطبيقه مؤكدا أن دخوله حيز التطبيق سيسهم في حل80% من مشكلات قطاع المقاولات بالسعودية.