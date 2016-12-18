عقارات دبي.. 492 مشروعاً قيد التنفيذ في 2016

نقلت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية عن مسؤول في دائرة الأراضي والأملاك في دبي قوله إن عدد المشروعات العقارية قيد التنفيذ في الإمارة بلغ نحو 492 خلال العام 2016.

وقال خليفة السالفة، المسؤول في التطوير العقاري بدائرة الأراضي والأملاك في دبي، إن إجمالي عدد المطورين العقاريين المسجلين وصل إلى 683 بنهاية شهر أكتوبر الماضي.

وتتنوع المشروعات بين السكنية والفندقية والمكتبية ومشاريع التجزئة، وتشمل فللاً خاصة واستثمارية، وأبراج إسكان فاخرة ومتوسطة، إضافة إلى مشاريع الأبراج المكتبية.

ووفق بيانات دائرة الأراضي والأملاك، تراوحت نسبة الإنجاز في المشروعات العقارية قيد التنفيذ في دبي، بين الانتهاء من التصاميم المعمارية وتسجيل المشروع في الدائرة إلى استكمال العمليات الإنشائية بالكامل والاستعداد لتسليمه.