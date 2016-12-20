"دبي للعقارات" تسلم 692 وحدة في 2017 بـ1.5 مليار درهم

كشفت دبي للعقارات عن برنامجها لتسليم مشاريعها التطويرية ضمن قرية الثقافة، تشمل بنايات سكنية توفّر 692 وحدة متنوعة، و110 محال تجزئة خلال 2017 بقيمة إجمالية تصل إلى 1.5 مليار درهم، إضافة إلى فندق 5 نجوم يضيف 293 مفتاحاً منتصف 2019.

وتتوزع الوحدات السكنية على 594 وحدة ضمن مشروع "دبي وورف" المكون من 4 بنايات، إلى جانب 98 وحدة في "منازل الخور" المخطط تسليمه خلال الربع الأول من العام المقبل، بحسب "الخليج" الإماراتية.

وجاءت هذه التصريحات على هامش الجولة الإعلامية التي أقامتها دبي للعقارات للإعلان عن اكتمال أول أبراجها الأربعة، وهو البرج 3 ضمن مشروعها "دبي وورف" في قلب قرية الثقافة، حيث تم البدء بتسليم الوحدات السكنية ثلاثة أشهر قبل الموعد المحدد.

ومن المقرر انتهاء العمل في برجين آخرين ضمن المشروع المشرف على خور دبي التاريخي في الربع الأول من عام 2017، بينما يكتمل البرج الرابع والمساحات التجارية في المشروع لاحقاً من العام نفسه. وعلى الرغم من بيع معظم الوحدات في هذا المشروع الراقي إلا أنه ما زالت هناك بعض الوحدات المتوفرة للبيع والتسليم الفوري.