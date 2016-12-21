"شوبا" تتيح خيار تملك الأراضي على قناة دبي المائية

وسعت مجموعة شوبا، إحدى شركات التطوير العقاري الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، منتجاتها للعملاء، والتي ستمنح المستثمرين والمستخدمين النهائيين خيار تملّك قطعة أرض بنظام التملك الحر في المجمع المتكامل الخاص بشوبا هارتلاند دبي على قناة دبي المائية المحاذية لمدينة محمد بن راشد "ديستريكت ون".

وتوفر الخاصية الجديدة فرص تملك قطعة أرض بنظام التملك الحر في المجمع المتكامل لشوبا هارتلاند والذي يتيح للمستثمرين والمستخدمين النهائيين بناء وتصميم الفلل الخاصة بهم على الواجهة البحرية، وتطوير وبناء الفلل الخاصة في مجمع الأراضي بمنطقة 13، إضافة لبناء وتطوير الشقق السكنية والفنادق في جي +12.

ويستهدف المخطط الجديد شريحة المستثمرين والمستخدين النهائيين وقطاع الفنادق من ملاك ومشغلي الفنادق والمطورين والباحثين عن أفضل الفرص الاستثمارية في دبي.

وتعطي هذه الخيارات للمستثمر فرصة شراء قطعة أرض على مساحة تقترب من 155,000 قدم مربعة مخصصة لبناء شقق سكنية من 12 طابقا، والتي تتسع لضم 250-300 وحدة.

أما بالنسبة للمطورين فستعطيهم الفرصة أيضاً لبناء المنتجات السكنية الخاصة بهم داخل مجمع شوبا هارتلاند المميز، إضافة لفرص استثمارية متنوعة تحقق عوائد استثمارية أعلى من خلال شراء قطع أراض بنظام التملك الحر وبناء وحدات سكنية متنوعة وفلل في مجمع 13 ومن ثم بيعها.

من جهة أخرى، تمنح شوبا هارتلاند فرصا استثمارية لقطاع الفنادق من ملاك ومشغلي الفنادق لشراء قطع أرض على مساحة 86755 قدما مربعة مخصصة لبناء فنادق أو شقق فندقية تابعة للعلامة التجارية الخاصة بهم.

إلى ذلك، ستمكن خاصية شراء أراض بنظام التملك الحر المستخدمين النهائيين من بناء فلل تحاكي أحلامهم وتطلعاتهم من تصاميم معمارية وتصاميم داخلية على مساحة 14,000 قدم مربعة مطلة على قناة دبي المائية.

مجمع متكامل للتملك الحر

وعلى الرغم من كل الميزات التي يقدمها مجمع شوبا هارتلاند بنظام التملك الحر للأراضي، إلا أن الميزة الأكبر تكمن بموقعها المميز والحي الراقي المحيط بالوحدات السكنية. وتمتد تلك الأراضي على مساحة 8 ملايين قدم مربعة داخل مجمع سكني شبيه بمنتجع، ويضم وحدات متنوعة ذات طابع التملك الحر من استديو، شقق سكنية من غرفة أو غرفتين أو ثلاث غرف، دبلوكس أو خيارات الفلل من 4 أو 5 أو 6 غرف ومحاطة بحدائق ممتدة على مساحة 2.4 مليون قدم مربعة، وهو ما يعادل 30% من مساحة المجمع بالكامل. ومن خلال خاصية شراء الأراضي بنظام التملك الحر سيتمكن الشخص من اختيار موقع مميز لبناء مسكنه الخاص بالوجهة الأشهر في دبي.

وقال بي إن سي مينون، المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة شوبا،" يسعدنا الإعلان عن هذة الباقة من الفرص الاستثمارية المميزة والتي ستسمح للمستثمرين والمطورين والمستخدمين النهائيين من الاستثمار والتمتع بشراع قطعة أرض خاصة بهم بنظام التملك الحر في قلب مدينة دبي، فالباقة المطروحة تعطي المستثمر ميزة بناء أو الاستثمار في الشقق السكنية على امتداد 12 طابقا، والقدرة على جني عوائد استثمارية مجدية في المكان الأمثل على امتداد قناة دبي المائية بدبي. ويسعدنا أيضاً توفير الفرص للمطورين والمستخدمين النهائيين لبناء فلل على الوجهة البحرية وفق معايير خاصة من الهندسة المعارية أو التصميم الخارجي.

مجمع شوبا هارتلاند الجديد يمتاز بمساحات خضراء شاسعة على امتداد 2.4 مليون قدم مربعة على امتداد ممشى قناة دبي المائية، إضافة للخبرة الكبيرة التي تمتاز بها الشركة لأكثر من 40 عاماً في بناء وتقديم الخيارات لوجهات ومواقع مميزة في المنطقة.

وأعتقد أن العديد من الأشخاص سيوافقونني الرأي بكون خيار الاستثمار في عقارات دبي مجديا بكل الأوقات بفعل المناخ الأمن بالمدينة وتطور مرافق البنية التحتية بشكل ملحوظ، حيث احتلت دبي المركز الثاني عالمياً لأكثر المدن الأفضل من حيث جودة المعيشة".