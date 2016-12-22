395 مليون درهم تداولات العقارات في دبي خلال يوم

بلغت قيمة تصرفات العقارات من أراض وشقق وفلل وإجراءات بيع ورهن و"إجارة منتهية بالتملك" في دبي أمس نحو 395 مليون درهم، منها 340 مليون درهم معاملات بيع أراض وشقق وفيلات وعمليات رهن بقيمة نحو 55 مليون درهم.

وأفاد التقرير اليومي للتصرفات الذي يصدر عن دائرة الأراضي والأملاك بدبي، بأن الدائرة سجلت 187 مبايعة منها 131 لأراض بقيمة 261 مليون درهم و56 مبايعة لشقق وفيلات بقيمة 79 مليون درهم. وتقدمت "اليفرة 3" على بقية مناطق دبي من حيث عدد المبايعات بتسجيلها 48 مبايعة بقيمة 51 مليون درهم فمنطقة "اليفرة 2" بتسجيلها ثلاث مبايعات، قيمتها أربعة ملايين درهم.

وكان أهم مبايعات الأراضي من حيث القيمة مبايعة بمبلغ 70 مليون درهم في منطقة "مجمع دبي للاستثمار الأول"، تلتها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة "الثنية الأولى".

بينما كان أهم مبايعات الشقق والفيلات مبايعة بقيمة سبعة ملايين درهم في منطقة "برج خليفة"، تلتها مبايعة بمبلغ خمسة ملايين درهم في منطقة "مرسى دبي". وتصدرت "مرسى دبي" المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفيلات مسجلة ثماني مبايعات بقيمة 17 مليون درهم، تلتها منطقة "ورسان الأولى" بتسجيلها سبع مبايعات بمبلغ ثلاثة ملايين درهم.

كما شهدت الدائرة اليوم تسجيل رهون بقيمة 55 مليون درهم منها 11 لأراض بمبلغ 21 مليون درهم، و28 رهنا لشقق وفيلات بقيمة 34 مليون درهم كان أهمها في منطقة "اليلايس 1" بقيمة 12 مليون درهم وأخرى في منطقة "الحبية الرابعة" بقيمة سبعة ملايين درهم.