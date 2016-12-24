ارتفاع مبيعات المنازل بأميركا لأعلى مستوى بـ4 أشهر

ارتفعت مبيعات المنازل الجديدة، التي تتسع لأسرة واحدة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في نوفمبر تشرين الثاني، لتصل إلى أعلى مستوياتها في أربعة أشهر حيث يرجح أن تكون التوقعات بارتفاع أسعار الرهن العقاري جذبت مشترين إلى السوق.

وقالت وزارة التجارة الأميركية يوم أمس الجمعة إن مبيعات المنازل الجديدة زادت 5.2% إلى وتيرة سنوية معدلة في ضوء العوامل الموسمية بلغت 592 ألف وحدة الشهر الماضي.

وظلت وتيرة المبيعات في أكتوبر تشرين الأول من دون تعديل عند 563 ألف وحدة.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع مبيعات منازل الأسرة الواحدة التي تشكل نحو 9.5% من إجمالي مبيعات المنازل 2.1% إلى 575 ألف وحدة الشهر الماضي. وزادت المبيعات 16.5 في المئة على أساس سنوي.

وزادت أسعار الرهن العقاري بوتيرة سريعة في أعقاب فوز الجمهوري، دونالد ترمب، في انتخابات الرئاسة الأميركية في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني.

وأظهر تقرير صدر يوم الأربعاء أن مبيعات المنازل القائمة ارتفعت قرب أعلى مستوى في عشر سنوات في نوفمبر تشرين الثاني. ومن المتوقع أن تؤدي خطط ترمب لتعزيز الإنفاق على البنية التحتية وخفض الضرائب إلى زيادة معدل التضخم.