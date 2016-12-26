الشارع الأغلى في لندن: سعر المنزل فيه 20 مليون دولار!

كشف أحد أكبر المصارف في بريطانيا عن الشارع الأغلى في البلاد على الإطلاق، ويبلغ سعر المنزل العادي في ذلك الشارع -كمتوسط- 17 مليون جنيه إسترليني، أي ما يزيد عن 20 مليون دولار، إلا أن المفاجأة هي أن الشارع ليس أحد المواقع المشهورة والتقليدية التي تغص بالأثرياء الذين يقصدون مدينة لندن من كل أنحاء العالم.

وبحسب تقرير صادر عن بنك "لويدز" البريطاني، اطلعت عليه "العربية نت"، فإن العقارات السكنية الأغلى في كل المملكة المتحدة على الإطلاق موجودة في شارع "يوتون سكوير" الذي يقع في منطقة "بيلجرافيا" في وسط لندن، وهو الشارع الذي أطلق عليه البنك اسم "شارع الملايين"، في إشارة إلى أن أقل عقار في ذلك الشارع يبلغ سعره ملايين الجنيهات الاسترلينية، أو أن سعره يتكون من رقم وبجانبه ستة أصفار.

ويقع الشارع المشار اليه في منطقة استراتيجية وسط لندن، حيث أنه قريب من حديقة "هايد بارك" في وسط لندن، كما أنه قريب من قصر "باكنجهام" حيث المقر التقليدي للملكة إليزابيث، وهو في منتصف المسافة بين نهر التايمز وبين شارع "نايتسبريج" الشهير الذي يؤمه مئات آلاف الخليجيين سنوياً.

وبحسب المصرف البريطاني الذي يُعتبر واحداً من أكبر ممولي مشتري العقارات في بريطانيا فان الشارع المبني في القرن التاسع عشر يبلغ متوسط سعر العقار فيه 16 مليوناً و944 ألف جنيه استرليني.

ويتكون الشارع من شقق سكنية صغيرة، أو منازل مستقلة يحيط بها حدائق منزلية تقليدية على الطراز الانجليزي القديم، وبالقرب من الشارع المشار اليه يقع ثاني أغلى شارع في البلاد وهو شارع "جروزفينر كريسنت" الذي يبلغ متوسط الشقة السكنية فيه 16 مليونا و900 جنيه استرليني، أي نحو 20 مليون دولار أيضاً.

وقال مدير الرهون العقارية في بنك "لويدز" البريطاني أندرو ماسون إن "شارع يوتون سكوير، وغيره من الأماكن المميزة مثل ويستمنستر وكينزينغتون وتشيلسي استطاعت أن تؤسس لها سمعة مميزة وأصبحت العناوين فيها غير تقليدية".

وأضاف ماسون إن هذه الشوارع والمناطق لها "إرث تاريخي غني" وليست وحدها التي استطاعت أن تصبح الأشهر في العالم، وإنما الكثير من الأماكن الأخرى القريبة من مناطق الأعمال ومناطق الترفيه في بريطانيا.

ويلفت ماسون الى أنه يوجد العديد من الأماكن خارج لندن من بين أغلى 20 شارع في بريطانيا، مثل بلدة "سيري" و"ليثرهيد" وغيرهما.

وبينما تصل أسعار المنازل في أغلى شارع بانجلترا إلى 17 مليون جنيه استرليني، فان الشارع الأغلى في مقاطعة ويلز يسجل أسعاراً يبلغ متوسطها مليوني جنيه استرليني فقط.