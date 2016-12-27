بيتك: صفقة استحواذ عقاري بـ165 مليون دولار في أميركا

أعلنت شركة "بيتك كابيتال" الاستثمارية التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي "بيتك" عن صفقة استحواذ عقاري لبرج مكتبي في ولاية نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأميركية بقيمة 165 مليون دولار، ضمن خطط الشركة للاستثمار في أصول جيدة مدرة للدخل.

وقال الرئيس التنفيذي في شركة "بيتك" كابيتال عبد العزيز ناصر المرزوق إن صندوقاً استثمارياً تابعاً للشركة اشترى المقر الرئيسي لشركة باناسونيك – شمال أميركا في ولاية نيوجرسي مقابل 165 مليون دولار أميركي، في استثمار نوعي ناجح يتمتع بالعديد من المزايا من حيث العائد الجيد والموقع المتميز.

وأوضح المرزوق أن العقار عبارة عن مبنى مكتبي مؤلف من 12 دورا بمساحة تأجيرية إجمالية تبلغ 337.543 قدم مربعة ويقع في المنطقة المحيطة بالأسواق الرئيسية ويبعد 8 أميال تقريبا عن غرب مانهاتن بمدينة نيويورك.

وأضاف أنه تم استكمال بناء العقار في نهاية عام 2013 وهو مصمم خصيصا ومؤجر بالكامل على شركة Panasonic Corporation of North America لمدة 15 سنة ابتداء من مايو الماضي مما يضمن تدفقات نقدية منتظمة، حيث تعد الشركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركةPanasonic Corporation الأم ذات التصنيف الائتمانيA- من قبل ستاندر أند بورزStandard & Poor’s، كما يعتبر العقار مركزا مهما لشركة باناسونيك في التسويق والمبيعات والخدمات والبحث والتطوير على مستوى أميركا الشمالية.