مصر: تنفيذ 198 ألف وحدة بمشروع الإسكان الاجتماعي

قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر الدكتور مصطفى مدبولي إن عام 2016، شهد عددا من المشاريع التي أنجزتها الوزارة ومن بينها مشروع الإسكان الاجتماعي، حيث تم حتى الآن الانتهاء من تنفيذ 198 ألف وحدة، بقيمة 27 مليار جنيه، منها 100 ألف وحدة خلال العام، ويجري تنفيذ 289 ألف وحدة أخرى.

وفى مشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، تم الانتهاء من الهياكل الخرسانية لـ1228 عمارة، ويجري تنفيذ أعمال التشطيبات بالمرحلة الأولى بـ9 مدن جديدة لـ32 ألف وحدة سكنية، بقيمة 8.5 مليار جنيه، كما يجري تنفيذ 1043 عمارة في المرحلة الثانية للمشروع بـ12 مدينة بقيمة 7 مليارات جنيه.

وفيما يتعلق بمشروع "بيت الوطن"، أشار الوزير إلى أنه تم الإعلان عن حجز 4788 قطعة أرض بالمرحلة الثالثة للمشروع، كما وافقت رئاسة مجلس الوزراء على طلب استكمال طرح القطع المتبقية من المرحلة الثالثة التي لم يتم حجزها على العاملين بالخارج.