124 ألف سعودي مقترض من الصندوق العقاري متعثر عن السداد

أفادت صحيفة "الاقتصادية" بأن صندوق التنمية العقارية في السعودية أدرج نحو 124.4 ألف شخص متعثر في سداد القروض، في قوائم الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة".

يأتي ذلك بعد أن أبرم الصندوق اتفاقية مع "سمة"، وجرى على ضوئها إدراج المتعثرين في سداد قروض الصندوق، لرفع إيرادات الصندوق والمساهمة في انتظام إصدار دفعات القروض الجديدة لقوائم الانتظار خلال العام الجاري.

ويبلغ عدد المستحقين للسداد في آخر إحصائية للصندوق نحو 124.4 ألف متأخر، بإجمالي أموال مستحقة تقدر بنحو 30 مليار ريال لمصلحة التنمية العقارية.

وأدى تأخر المواطنين في سداد مبالغ أقساط مستحقة لمصلحة الصندوق، إلى انعكاسات سلبية على المواطنين ممن هم على قوائم الانتظار، وذلك بحرمان أكثر من 60 ألف شخص من الاقتراض، وفقاً لتأكيدات مسؤول في صندوق التنمية العقارية في تصريح سابق لـ"الاقتصادية".

وأرجع المسؤول تأخر إعلانه عن قروض للمواطنين، إلى أنه يعكف حالياً على وضع آليات وبرامج جديدة تدعم مسيرة الإقراض، مبينا أن هناك برامج قيد الدراسة تهدف إلى تقليص مدة الانتظار لمن هم على قوائم الصندوق، وسيتم الإعلان عنها عندما تكتمل.

وفي إحصائية للصندوق، بلغ إجمالي ما تم صرفه نحو 270 مليار ريال حتى نهاية شهر رمضان الماضي، مول منها وحدات سكنية بلغت قيمتها 1.03 مليون وحدة سكنية، في حين قاربت طلبات القروض السارية نحو 413 ألف طلب، بقيمة بلغت أكثر من 206 مليارات ريال.

وقال الصندوق إنه مول نحو 18.5 ألف شخص مطلع العام الهجري الحالي، بإجمالي قروض تجاوزت تسعة مليارات ريال لمواطنين سبق أن صدرت الموافقة لهم.

وأوضح الصندوق أن له مبالغ متأخرة واجبة السداد لدى المقترضين السابقين قيمتها تكفي لضخ أكثر من 60 ألف قرض، معتبرا أن هذا التأخير بالسداد انعكس سلبا على الصندوق.

ويعكف الصندوق على تحصيل المبالغ المتأخرة من المقترضين لمصلحته، حيث شدد على الالتزام بتطبيق ضوابط التسديد والعمل على إيجاد سبل أخرى لتحصيل الأقساط واجبة السداد، حيث إن ما يتم تحصيله من المقترضين السابقين يعاد إقراضه لمواطنين آخرين، ممن هم على قائمة الانتظار.