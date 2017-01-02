بريطانيا تشيد 17 مدينة وقرية لدعم سوق الإسكان

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الاثنين، خططا لبناء 17 مدينة وقرية جديدة في أنحاء الريف الإنجليزي في مسعى لتخفيف نقص مزمن في سوق الإسكان.

وقال جافين بارويل وزير الإسكان والتخطيط في بيان إن المجتمعات الجديدة التي ستخصص فيها مساحات كبيرة للحدائق وستمتد من كمبريا في الشمال إلى كورنوال في أقصى الطرف الجنوبي لإنجلترا ستكون جزءا من مخطط لبناء ما يصل إلى 200 ألف منزل جديد.

ويمثل هذا جزءا ضئيلا من مليون منزل تقول الحكومة إنها تستهدف أن يجري تشييدها في الفترة من 2015-2020 في دولة مكتظة بالفعل بالسكان.

كانت الحكومات المتعاقبة تعهدت بمعالجة النقص الذي تسبب في ارتفاع متواصل بأسعار المنازل بلندن وغيرها من المدن الكبرى مما أدى لعدم قدرة الكثير من المشترين على تحمل تكلفتها.

لكن المطورين يشكون من قلة الأراضي المتاحة وقوانين التخطيط الصارمة التي تحظر البناء على أرض "الحزام الأخضر" حول المدن القائمة وتمنح المجالس المحلية السلطة لمنع البناء.

وأعلن بارويل مواقع المدن والقرى للمرة الأولي اليوم وقال إن الدولة ستخفف القيود المفروضة على التخطيط وستخصص 7.4 مليون جنيه استرليني (9.10 مليون دولار) للمساهمة في تمويل عملية البناء.