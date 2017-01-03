دبي.. مشاريع عقارية متوقعة بـ100 مليار درهم في 2017

قالت مجلة "ميد" المتخصصة في العقارات إن إمارة دبي منحت عقود بناء لشركات إنشاءات بقيمة 20 مليار دولار (73.4 مليار درهم)، بين شهري يناير ونهاية أكتوبر من العام 2016، أي ما يشكل زيادة بواقع الثلث عن قيمة العقود التي منحتها الإمارة خلال الشهور العشرة الأولى من العام 2015 والبالغة 55 مليار درهم.

وتشير بيانات "ميد"، بحسب ما نقلته "الخليج"، إلى أن الانفاق على المشاريع الإنشائية في دبي العام الماضي بلغ 77 مليار درهم، متوقعة أن يرتفع هذا الرقم ليصل إلى حوالي 100 مليار درهم في 2017، على أن يصل حجم الإنفاق إلى 113.77 مليار درهم بحلول عام 2018.

ومن المتوقع الإعلان عن مزيد من العقود خلال العام الجاري، خصوصاً عقود مركز "إكسبو 2020" و"دبي كريك هاربر"، و"جزر ديرة" و"دبي الجنوب" الذي يضم مطار آل مكتوم الدولي.