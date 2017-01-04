"داماك" تطلق فلل الـ "كنسينغتون بوتيك" بمشروع أكويا

أعلنت داماك، الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري، اليوم عن إطلاق مجموعة فلل "كنسينغتون بوتيك" ضمن مشروع "أكويا أكسجين"، ومجموعة فلل "بيفرلي هيلز بوتيك" في مشروع "أكويا من داماك". ومن خلال الإطلاق الجديد، ستُتاح أمام عملاء داماك فرصة الاختيار من بين مجموعة متنوعة من الفلل التي توفر نمط حياة متميزا في مواقع مختلفة حول ملاعب الغولف، وفي قلب المشروعين التطويريين المتكاملين.

وسيتم طرح فلل "كنسينغتون بوتيك" للبيع في دبي يوم الخميس الموافق 5 يناير 2017 في فندق "داماك ميزون كور جاردان" في منطقة الخليج التجاري الواقع على شارع الأبراج، وذلك من الساعة 10:00 صباحاً وحتى 4:00 عصراً. وتبدأ أسعار الوحدات المفروشة متكاملة الخدمات من 1.35 مليون درهم إماراتي بخطة سداد ميسرة على ثلاث سنوات ونصف. كما سيتم طرح فلل "بيفرلي هيلز بوتيك" للبيع يوم السبت الموافق 7 يناير 2017 من الساعة 10:00 صباحاً وحتى 5:00 عصراً في نادي ملعب "ترامب إنترناشيونال غولف كلوب، دبي" في مشروع "أكويا من داماك".

وتُستوحى تصاميم فلل "كنسينغتون بوتيك" من أجواء حي كنسينغتون الفاخر في لندن الذي يُعَد عنواناً للترف والتميز والرقي، وتتميز الوحدات بتصميمها المعماري الفخم والمساحات الخارجية الأنيقة والألوان المفعمة بالحيوية. ومع موقعها الفريد ضمن المجتمع السكني الفاخر، تُعَد فلل "كنسينغتون بوتيك" ملاذاً مثالياً للابتعاد عن صخب الحياة اليومية وازدحامها.

وقال نايل مكلوغلين، نائب رئيس أول في داماك العقارية: "تلائم مجموعة فلل "كنسينغتون بوتيك" من يفضلون الراحة والحصول على الخدمات بدون جهد أو توتر، إذ توفر لهم تجربة معيشة فاخرة ذات خدمات متكاملة مميزة في مشروع "أكويا أكسجين" المرتقب. وانطلاقاً من هذا المفهوم أيضاً، تتوفر فلل "بيفرلي هيلز بوتيك" في مشروع "أكويا من داماك" بعدة تصاميم وأحجام، وتتضمن خدمات متنوعة مصممة حسب الطلب ليستمتع العملاء بأفضل نمط حياة ممكن من خلال تجربة معيشة فاخرة لا تُضاهى. وتستكمل مجموعة الفلل الفريدة أناقتها وتميزها بوجودها ضمن أحد أفضل مجتمعات الغولف في دبي".

وتستوحي فلل "بيفرلي هيلز بوتيك" تصميمها من أسلوب الحياة الراقي في مدينة بيفرلي هيلز الأميركية، لتنقل هذه الوجهة الأيقونية إلى دبي في قلب مشروع "أكويا من داماك". ومن المتوقع أن تصبح هذه الفلل المفروشة ومتكاملة الخدمات جاهزة في عام 2017.