دبي الوجهة العقارية المفضلة للمستثمرين الروس

قالت مؤسسة "سيلكت بروبرتي" العقارية المتخصصة، إن عقارات دبي أصبحت أكثر جذباً للمستثمرين العقاريين الروس بنسبة 28% مقارنة مع العام الماضي.

وأكدت المؤسسة في تقرير صدر عنها أن دبي تعد الوجهة العقارية الأولى للمستثمرين الروس، بفضل النشاط العقاري الكبير في الإمارة، وجاذبيته لمختلف أنواع المستثمرين حول العالم، بحسب صحيفة الخليج.

وأشار التقرير إلى الاستقرار النسبي الذي سجلته العملة الروسية (الروبل) خلال عام 2016.

وأضاف التقرير أن مستثمري العقار الروس بدأوا بتغيير وجهتهم من الولايات المتحدة إلى دبي. وشهدت الاستثمارات الروسية في عقارات دبي نمواً بمقدار 17% في عام 2016، صعوداً من نمو 6% في عام 2015.