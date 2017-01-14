السعوديون استثمروا 8 مليارات درهم بعقارات دبي في 2016

أظهر تقرير صدر عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم، تصدر السعوديين لقائمة المستثمرين الخليجيين في عقارات دبي خلال العام 2016، والذي شهد استثمارات إجمالية بعقارات دبي بنحو 259 مليار درهم.

وبلغ إجمالي قيمة استثمارات الخليجيين أكثر من 35 مليار درهم خلال العام الماضي من خلال 13 ألف مستثمر، حيث حل السعوديون في المرتبة الثانية بعد الإماراتيين باستثمارات بلغت ثمانية مليارات درهم من 3294 مستثمرا.

واقتربت استثمارات القطريين والكويتيين من حاجز ملياري درهم بواقع 1006 مستثمرين و770 مستثمرا على التوالي، بينما كانت استثمارات العمانيين 301 مستثمر، والبحرينيين 244 مستثمرا بقيمة مليار درهم، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

ووصل إجمالي قيمة استثمارات العرب في السوق العقارية لدبي إلى 12 مليار درهم خلال العام الماضي من خلال 6416 مستثمرا، بينما بلغ عدد جنسيات المستثمرين في قاعدة بيانات "أراضي دبي" 16 جنسية.

وجاءت مصر في المرتبة الأولى من حيث عدد المستثمرين بواقع 1364 مستثمرا، حيث ضخوا نحو 2.4 مليار درهم، تلتها الأردن التي تفوق مستثمروها البالغ عددهم 1331 مستثمرا من حيث قيمة استثماراتهم التي زادت على 2.5 مليار درهم.

وضمت قائمة المستثمرين العرب مستثمرين من لبنان والعراق والسودان وفلسطين واليمن والجزائر ودول أخرى من الوطن العربي.