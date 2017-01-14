بالأرقام تعرف على أكثر عقارات دبي جذباً للمستثمرين

أظهر تقرير صدر عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم حول تصرفات السوق العقارية في الإماراة خلال العام الماضي أن إجمالي التصرفات العقارية بلغت 259 مليار درهم.

وقال سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي في تصريح صحافي له، إن هذا التقرير أكد أن السوق العقارية في الإمارة وصلت إلى مرحلة النضج العقلاني والتعامل الحكيم.

وتوقع أن تكتسب سوق العقارات في دبي مزيدا من الزخم في العام الحالي، وأن تشرع بموجة صاعدة جديدة من النمو المستدام على ضوء استعدادات دولة الإمارات لاستقبال "إكسبو 2020 دبي" حيث ستشهد السوق موجة متجددة من زخم النشاط والنمو المستدام وقدرتها على مواكبة الطلب الجديد بحسب وكالة أنباء الإمارات.

مناطق جذب المستثمرين

وحدد التقرير أعلى خمس مناطق جاذبة من حيث المبايعات، ليتبين أن منطقة "الخليج التجاري" كانت الأوفر حظا من حيث العدد بعد أن سجلت 3508 صفقات بلغت قيمتها 6.2 مليار درهم تلتها "مرسى دبي" و"جبل علي 1" و"برج خليفة" و"ورسان 1".

وعند النظر إلى القائمة ذاتها من حيث القيمة نجد أن منطقة "برج خليفة" تفوقت على غيرها، إذ سجلت 2097 صفقة بقيمة سبعة مليارات درهم بينما سجلت منطقة "مرسى دبي" 2937 صفقة بقيمة 6.3 مليار درهم وجاءت "الخليج التجاري" في المركز الثالث تلتها "جبل علي 1" و"ورسان 1".

واحتلت "سيح شعيب 1" قائمة المناطق أكثر جذبا للمستثمرين من حيث إجراءات مبايعات الأراضي لاستقطابها 1684 عملية تجاوزت قيمتها ثلاثة مليارات درهم، تلتها كل من مناطق "اليفرة 3" و"اليفرة 2" و"الحبية الثالثة" و"حدائق الشيخ محمد بن راشد".

وفي مبايعات المباني كان التفوق من نصيب "حدائق الشيخ محمد بن راشد" التي استقبلت 699 إجرء بقيمة 1.8 مليار درهم تلتها مناطق " اليلايس " و"الثنية 4 " و"اليلايس 2" و"ند الشبا 1".

أما عن فئة الوحدات فقط حافظت منطقة "الخليج التجاري" على صدارتها العددية لتسجيلها 3491 صفقة بقيمة 5.1 مليار درهم بينما تفوقت عليها من حيث القيمة "مرسى دبي" من خلال 2923 صفقة ناهزت قيمتها ستة مليارات درهم.

وتصدرت منطقة "الثنية 5" سائر المناطق في عدد الرهونات المتعلقة بالأراضي بعدد 352 إجراء رهن بقيمة إجمالية قدرها 2.3 مليار درهم تلتها "الحبية 3" بـ 340 رهنا بقيمة مليار درهم في حين جاءت في المرتبة الثالثة "وادي الصفا 6" برهونات بلغ عددها 261 لتسجل ما قيمته 865 مليون درهم.

وبالنسبة للمباني فقد احتلت "الثنية 4" المرتبة الأولى من حيث عدد الرهونات التي بلغت 350 رهنا وعكس ذلك ما قيمته 623 مليون درهم تلتها "اليلايس 1" بـ 280 رهنا وصلت قيمتها إلى 362 مليون درهم وحلت في المرتبة الثالثة منطقة "وادي الصفا 6" لتسجل 169 مبايعة بقيمة 337 مليون درهم.

وكانت الصدارة من نصيب منطقة "مرسى دبي" متفوقة على باقي المناطق من حيث الوحدات بـ 1107 رهنا بقيمة 1.7 مليار درهم.