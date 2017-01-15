عقارات دبي تحقق 259 مليار درهم في 2016

بلغ إجمالي ‬التصرفات ‬العقارية في دبي العام الماضي 259 ‬مليار ‬درهم، بحسب تقرير لدائرة الأراضي والأملاك في دبي ‬عن ‬نتائج ‬تصرفات ‬السوق ‬العقاري ‬في ‬الإمارة ‬خلال العام الماضي.

وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام الدائرة: "يؤكد لنا هذا التقرير أن السوق العقاري في دبي وصل إلى مرحلة النضج العقلاني والتعامل الحكيم". وتوقع أن يكتسب سوق العقارات في دبي المزيد من الزخم هذا العام، وأن يشرع بموجة صاعدة جديدة من النمو المستدام، على ضوء استعدادات الإمارات لاستقبال "إكسبو 2020".

وأضاف بن مجرن أن القراءة المتأنية للمشهد العقاري، بما في ذلك مشاريع البنية التحتية العملاقة، والترتيبات الاستباقية التي تقوم بها حكومة دبي لاستقبال العالم في "إكسبو 2020"، تقودنا إلى نتيجة حتمية، وهي أن السوق سيشهد موجة متجددة من زخم النشاط والنمو المستدام، حيث يلاحظ إطلاق مشاريع جديدة تجاوزت

قيمتها مئة مليار درهم، فضلاً عن إنجاز مشاريع هائلة، ودخولها حيز الخدمة لتلبي الطلب المتزايد على فئات معينة.

وأظهر التقرير السنوي الصادر لإدارة البحوث والدراسات في أراضي دبي أن نشاط السوق يتضح من خلال 60.596 إجراء، كان للمبايعات فيها الحصة الكبرى من خلال 41.776 إجراء بقيمة زادت على 103 مليارات، بينما تفوقت الرهونات من حيث إجمالي القيمة البالغة 128 ملياراً، وبعدد دون 15 ألف إجراء.

وعند النظر إلى قيمة التصرفات العقارية حسب حالة الأرض، نجد السيناريو ذاته يتكرر عند مقارنة المبايعات والرهون، بتفوق الأولى عددياً (9.892 إجراء) بقيمة زادت على 55 ملياراً، لكن الرهون تبرز عليها بقيمة 114.5 مليار درهم، وبعدد زاد على 5.145 إجراء. وفي المجمل، بلغ إجمالي تصرفات الأراضي أكثر من 193 مليار درهم خلال 2016، بمجموع 15.994 إجراء. وحققت الأراضي التجارية (المبني عليها) أعلى القيم من حيث نوع العقار الفرعي للأراضي بنسبه 30% من الإجمالي.