كل ما تريد معرفته عن "الدعم الذكي" للإسكان بالسعودية

أطلقت وزارة الإسكان السعودية حملة #سكني لتوفير منتجات سكنية مناسبة للمواطنين السعوديين.

وبحسب ما أعلنته وزارة الإسكان فإن هدف حملة سكني يتمثل في تيسير حصول المواطن على تمويل سكني مناسب عبر خدمة أكبر شريحة ممكنة من المستفيدين وذلك بالشراكة مع بنوك محلية ومؤسسات تمويلية.

وستتم هذه الشراكة عبر تقديم عدد من الخدمات المختلفة لتمويل وحدة سكنية جاهزة بناء ذاتي، بيع على الخارطة، وستعمل جميع فروع البنوك على خدمة المواطنين في مختلف مناطق المملكة.

وبحسب وزارة الإسكان فإن التمويل المدعوم وبنسبة 100%، للأسر الأشد حاجة، ويتم تحديد نسبة الدعم على أساس الدخل وعدد أفراد الأسرة.

وسيصل الدعم إلى 100%، (تمويل حسن) لأصحاب الدخول المنخفضة، وزيادة الدعم مع زيادة عدد أفراد الأسرة، على أن تتغير سياسة الدولة إلى الدعم الذكي.

وتضمنت الخيارات الأخرى إتاحة الشراء بعدة طرق حسب تفضيل المستفيد مع بنوك ومؤسسات متعددة.

ويستطيع المستفيد الحصول على تمويل عقاري مدعوم لوحدة سكنية جاهزة أو بناء ذاتي، أو منتج بيع على الخارطة، وسيتم ذلك بالشراكة مع عدة بنوك تتيح تقديم خدمات وسعر مناسب للعميل.

وكان وزير الإسكان السعودي المهندس ماجد الحقيل قد أعلن البدء في تخصيص منتجات سكنية متنوعة لـ280 ألف مستفيد في جميع أنحاء المملكة ضمن حملة سكني.

وأضاف الحقيل بحسب حساب وزارة الإسكان على موقع تويتر "سيتم تخصيص 120 ألف وحدة سكنية جاهزة وتحت الإنشاء، وتوزيع 75 ألف أرض سكنية، وإصدار 85 ألف رقم جديد لصندوق التنمية العقارية".

وأوضح الحقيل أن الأثر الاقتصادي لحملة #سكني يقدر بـ 433 مليار ريال مخرجات اقتصادية مباشرة وغير مباشرة، وتوفر 36,800 وظيفة جديدة.