الإسكان تطلق حملة "سكني" لتوفير منتجات لـ280 ألف سعودي

أعلن وزير الإسكان السعودي المهندس ماجد الحقيل البدء في تخصيص منتجات سكنية متنوعة لـ280 ألف مستفيد في جميع أنحاء المملكة ضمن حملة سكني.

وأضاف الحقيل بحسب حساب وزارة الإسكان على موقع تويتر "سيتم تخصيص 120 ألف وحدة سكنية جاهزة وتحت الإنشاء، وتوزيع 75 ألف أرض سكنية، وإصدار 85 ألف رقم جديد لصندوق التنمية العقارية".

وأوضح الحقيل أن الأثر الاقتصادي لحملة #سكني يقدر بـ 433 مليار ريال مخرجات اقتصادية مباشرة وغير مباشرة، وتوفر 36,800 وظيفة جديدة.

وقال المشرف العام على وكالة الدعم السكني والفروع، سعود بن طلال إنه سيتم البدء بتخصيص الوحدات السكنية ابتداءً من الشهر القادم.

وأشار بن طلال إلى أن المستفيد يبدأ من بوابة #إسكان ويستلم الوحدة السكنية خلال 3 أعوام من تاريخ التخصيص.

وخلال المؤتمر الصحفي قال المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، أيهم اليوسف إن طريقة الدعم الجديدة (الدعم الذكي) تعطي الأولوية للفئات الأشد حاجة.

وأضاف اليوسف "دعم بالطريقة الجديدة (الدعم الذكي) يمول 6 أضعاف المستفيدين مقارنة بالطريقة السابقة، ويقلل متوسط مدة الانتظار من 11 سنة إلى 5 سنوات".