12 مليار دولار استثمارات أجنبية في عقارات دبي بـ2016

أظهر تقرير أن استثمارات الأجانب في سوق دبي العقارية تجاوزت العام الماضي 11.98 مليار دولار من خلال 23 ألف مستثمر في حين بلغ عدد جنسيات المستثمرين 136 جنسية.

وأعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن إجمالي قيمة الاستثمارات في العام 2016 تجاوز مستوى 24.8 مليار دولار.

وأشار التقرير إلى أن قيمة الصفقات في سوق دبي العقارية تراجعت العام الماضي بنسبة 3% مقارنة بالعام 2015.

وتشمل الصفقات عمليات البيع والرهن وبعض الأنشطة العقارية الأخرى وبلغت العام الماضي أكثر من 60 ألف صفقة، بحسب ما ورد في صحيفة "الاقتصادية".

وبحسب تقرير الدائرة، جاء الهنود في المرتبة الأولى ضمن لائحة أكبر الدول الأجنبية استثمارا في سوق دبي العقارية حيث ضخوا 3.2 مليار دولار تلاهم البريطانيون الذين استثمروا 1.6 مليار دولار والباكستانيون باستثمارات بلغت 1.2 مليار دولار.

فيما جاء المستثمرون من روسيا في المرتبة السابعة متجاوزين المستثمرين من فرنسا وأميركا.

ولفت التقرير إلى أن إجمالي قيمة استثمارات الخليجيين في عقارات دبي بلغت أكثر من 9.5 مليار دولار، وتصدر مواطنو الإمارات المرتبة الأولى بعد أن وصل حجم استثماراتهم إلى 5.6 مليار دولار تلاهم السعوديون بقيمة 2.2 مليار دولار.

وبحسب التقرير اقتربت استثمارات القطريين والكويتيين من المليار دولار في حين بلغت استثمارات العمانيين والبحرينيين 272.4 مليون دولار.

وقال التقرير إن إجمالي القيمة المستثمرة على الصعيد العربي بلغ 3.2 مليار دولار وبيّن أن المستثمرين الأردنيين جاؤوا في المرتبة الأولى حيث ضخوا 681 مليون دولار تلاهم المصريون باستثمارات 654 مليون دولار وجاء بعدهم اللبنانيون باستثمارات ناهزت 288 مليون دولار.