قطاع التشييد في أيرلندا يسجل نموا مطردا منذ 40 شهرا

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم نمو قطاع التشييد في أيرلندا خلال ديسمبر الماضي ولكن بوتيرة أبطأ قليلا من نوفمبر الماضي.

وقد تراجع مؤشر "أولستر بنك" لمديري مشتريات قطاع التشييد في أيرلندا خلال ديسمبر الماضي إلى 58.9 نقطة مقابل 59.8 نقطة في نوفمبر الماضي، بحسب ما ورد في "الاقتصادية".

يذكر أن قراءة المؤشر لأكثر من 50 نقطة تشير إلى نمو القطاع في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش القطاع.

يذكر أن نشاط قطاع التشييد يسجل نموا مطردا منذ 40 شهرا على التوالي حتى ديسمبر الماضي.

واستمرت الزيادة الكبيرة في نشاط التشييد في قطاعي الإسكان والعقارات التجارية خلال الشهر الماضي، في حين تراجع النشاط في قطاع مشروعات الأعمال المدنية للشهر الثاني على التوالي، وبأسرع وتيرة له منذ أبريل 2014 .

وقال "سيمون باري" كبير خبراء اقتصاد أيرلندا في بنك "أولستر بنك" إن قوة دفع تعافي قطاع التشييد مستمرة بصورة مشجعة، حيث ارتفع مؤشر الطلبيات الجديدة خلال ديسمبر الماضي ويتوقع أن يظل إيجابيا مع بداية 2017.