شركة بريطانية تفوز بعقد أساسات برج الخور الأعلى عالمياً

حصلت شركة "داتكو بلفور بيتي" البريطانية على عقد إنجاز الأساسات الخرسانية المسلحة لبرج الخور في دبي، الذي من المتوقع أن يصبح عقب تشييده أعلى برج في العالم، بحسب مجلة "ميد" المتخصصة.

ونقلت "البيان" أن العمل في تلك الأساسات سيبدأ بالتزامن مع دخول شركة "إعمار" العقارية مفاوضات مع مقاولين، لعقد استكمال البنى الفوقية للمشروع.

من جهة أخرى، كشفت مصادر لـ"البيان" عن خطط "إعمار" لإطلاق مشروع بوابة الخور "كريك جيت" الأحد المقبل، المشروع الذي يقع في خور دبي والذي تطوره بالشراكة مع دبي القابضة.

وأوضحت المصادر أن "إعمار" وجهت أمس الثلاثاء، دعوة حصرية لكبار المستثمرين للاطلاع على فرص الاستثمار في المشروع الذي يضم عشرات الشقق السكنية الفخمة المتمتعة بإطلالة مباشرة على "برج الخور"، أعلى ناطحة سحاب في العالم بحلول 2020، بارتفاع يتجاوز 1100 متر بحسب "البيان".