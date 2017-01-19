عقارات دبي تسجل تداولات بـ12 مليار درهم خلال أسبوعين

سجلت قيمة التصرفات العقارية في إمارة دبي نحو 12 مليار درهم منذ بداية شهر يناير الجاري، حسب تقرير صادر أمس عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: "لقد كانت هذه النتائج متوقعة عند النظر إلى النتائج المحققة في الربع الأخير من عام 2016".

وأظهر مؤشر تلك الفترة أن السوق يستعدّ لمرحلة جديدة من الزخم والصعود القوي، نظراً لوجود الكثير من العوامل الدافعة القوية التي تبعث الطمأنينة في نفوس المستثمرين، والإقبال على مناطق بعينها من قبل مختلف الفئات، لما تمتاز به من آفاق مستقبلية مباشرة.

وكان الربع الأخير من العام الماضي قد شهد تصرفات قياسية في الكثير من المناطق، وعلى سبيل المثال تم بيع قطعتي أرض في "الحبية الرابعة" بلغت قيمة الواحدة منها 900 مليون درهم، وثالثة بقيمة 750 مليون درهم.

وسجلت تصرفات المباني إقبالاً عالياً في تلك الفترة، ففي مرسى دبي تم بيع مبنيين بقيمة إجمالية اقتربت من 17 مليون درهم، إضافة إلى بيع مبنى ثالث في "الثنية الرابعة" بقيمة 7.4 مليون درهم.

وسجلت "مرسى دبي" أكبر صفقة بيع للوحدات بقيمة 29.7 مليون درهم، بينما بيعت وحدتان في "الثنية الرابعة" زادت قيمة كل واحدة منهما على 28.3 مليون درهم.

وخلال أول 15 يوماً من 2017، سجلت الأراضي 520 تصرفاً، وصلت قيمتها إلى 7,51 مليار درهم، بينما كان للمبايعات الحصة الأكبر عددياً من خلال 306 عمليات زادت قيمتها على ثلاثة مليارات، بالإضافة إلى نشاط ملحوظ على الوحدات السكنية، إذ وصل عدد المبايعات إلى 1,616 تصرفاً، تجاوزت قيمتها المليارين، في حين كانت هناك 338 عملية رهن بقيمة 453 مليون درهم. وبلغ إجمالي تصرفات الوحدات 2106 عمليات، ناهزت قيمتها 2.8 مليار درهم.