هل أسهمت سوق الإسكان في نمو اقتصاد أميركا؟

تعافى بناء المنازل الجديدة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في ديسمبر، ما يرجح أن تكون سوق الإسكان أسهمت في النمو الاقتصادي الأميركي في الربع الأخير من العام الماضي.

وقالت وزارة التجارة الأميركية أمس الخميس، إن بناء المنازل الجديدة قفز 11.3% إلى مستوى سنوي معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 1.23 مليون وحدة الشهر الماضي.

وجرى تعديل بيانات بناء المنازل الجديدة لشهر نوفمبر بالرفع إلى 1.10 مليون وحدة من 1.09 مليون وحدة في القراءة السابقة.

وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم، توقعوا زيادة معدل بناء المنازل الجديدة إلى 1.20 مليون وحدة في ديسمبر.