نصف مليار ريال مساهمات عقارية تنتظر أصحابها بالسعودية

أكد حمزة العسكر الأمين العام للجنة المساهمات العقارية بوزارة التجارة والاستثمار، وجود بعض المعوقات التي وصفها بالشكلية في طريق تسويق المساهمات والأراضي تسعى اللجنة إلى إنهائها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة مثل تعديل بعض الصكوك وتضمين بعض النواحي التصميمية والتخطيطية، منوهاً إلى أن اللجنة اعتمدت إصدار صكوك إلكترونية لتسهيل عملية البيع والإفراغ.

وأوضح العسكر في تصريح للإعلاميين على هامش معرض (ستاتكس العقاري)، أن الوزارة لم يسبق لها أن رخصت لأي مساهمة كما أن اختصاص لجنة المساهمات العقارية يتعلق بإنهاء مشكلات وتسويق المساهمات الحديثة نسبيا (منذ 2005) ، وفق نظام لترخيص المساهمات عبر الصناديق العقارية بهيئة سوق المال، داعياً المساهمين الذين لم يستلموا حقوقهم بعد تصفية مساهماتهم إلى التواصل مع اللجنة لاستلام هذه الحقوق، مشيراً إلى وجود نحو نصف مليار ريال مازالت تبحث عن أصحابها بعد صرف 750 مليون في العام الماضي (2016)، لافتاً إلى أن الأموال التي يتخلف أصحابها عن استلامها خلال فترة طويلة لا تدخل في حساب الدولة، وإنما توجد لها بعض المصارف الأخرى الخيرية، بحسب جريدة الرياض.

ولفت العسكر إلى أن مجموع مساحات المساهمات والأراضي التي سوقتها اللجنة خلال الفترة الماضية تجاوز 30 مليون متر مربع، ولديها خطة لتسويق من 30 إلى 35 مساهمة في المدى المنظور يقع في مقدمتها 10 مساهمات هي: أرض شمال جدة الواقعة على طريق المدينة بطول 687 مترا مربعا وبمساحة248271 مترا مربعا، مخطط الخضراء بمكة المكرمة المعتمد من أمانة العاصمة المقدسة، مخطط النخيل بمكة المكرمة المعتمد والواقع ضمن نطاق الحرم المكي الشريف، مخطط الصفا بأبها المعتمد والمكتمل الخدمات، أرض العويجاء بالرياض على امتداد طريق الحجاز، مخطط المحمدية الواقع ضمن الامتداد الطبيعي لمدينة الخرج، مخطط أرض المستقبل المعتمد والواقع على مساحة 2473988388 مترا مربعا بالخرج، أرض المجيدية بالأحساء، أرض النورس بجازان الواقعة على مساحة 2000000 متر مربع، مخطط شرق الخياطية بالقطيف.