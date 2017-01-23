استئجار المنازل لقضاء العطل.. توجه جديد في دبي!

أظهر تقرير لموقع "اي أر بي أن بي" أن هناك 4200 وحدة سكنية متاحة لقضاء العطلات في دبي لتنافس المدينة بذلك أكبر المراكز العالمية في هذا المجال، التي تضم نيويورك ولندن وبرلين وأمستردام.

وكان هناك ارتفاع بنسبة 100% في عدد منازل العطلات في دبي في الربع الأول من عام 2016 وفقاً لموقع "نايت فرانك" الشرق الأوسط، بحسب ما ورد في صحيفة "البيان".

وتقع منازل العطلات أساساً في نخلة جميرا في دبي ودبي مارينا وجميرا بيتش ريزيدنس ومركز دبي المالي العالمي ومنطقة برج خليفة.

وخلال الآونة الأخيرة، وافقت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي على 1805 وحدة سكنية حتى الآن كمنازل عطلات، ما يظهر دعمها لتعزيز السياحة في الإمارة.

وحقق قطاع العقارات في دبي معدلات نمو ثابتة في 2016، واكتسب المزيد من النضج والقدرة على الاستدامة حيث سجل نتائج مميزة في السنة الماضية.

استمرار النمو

جاء ذلك خلال إعلان اللجنة المنظمة لمعرض العقارات الدولي عن موعد انعقاد الدورة القادمة منه والمقررة بين 2 و4 أبريل 2017 في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، حيث يحظى المعرض بدعم من دائرة الأراضي والأملاك.

وقال سلطان بطي بن مجرن، المدير العام لدائرة أراضي وأملاك دبي "الشراكة الاستراتيجية بين دائرة الأراضي والأملاك بدبي وبين معرض العقارات الدولي، تمثل حالة صحية على ضوء النمو المستمر الذي يشهده قطاع العقارات في دبي خلال السنوات الماضية، والمتوقع استمراره في غضون السنوات المقبلة تماشياً مع الاستعدادات الجارية لاستضافة معرض إكسبو 2020".

مشاركة واسعة

من جهته، أوضح داوود الشيزاوي، الرئيس التنفيذي لشركة "الاستراتيجي لتنظيم المعارض والمؤتمرات" أن استئجار المنازل لقضاء العطل هو توجه جديد يحدث في دبي حال المدينة حال نظيراتها العالمية مثل سيدني ونيويورك وبرلين وباريس ولندن وأمستردام على سبيل المثال لا الحصر. ويجري تسويق هذه المنازل عبر مواقع إلكترونية بارزة في العالم، وهذه الخطوة ستعزز الطلب على أماكن الإقامة مع اقترابنا من العام 2020.